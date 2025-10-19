В Канаде прошли протесты против политики Трампа

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Акции протеста против политики президента США Дональда Трампа прошли в Канаде, сообщил телеканал CTV News.
"Протесты… прошли на всей территории Канады, включая столицу, демонстрацию провели у посольства США", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, протестующие держали таблички, звонили в колокольчики и сигналили в знак несогласия с политикой Трампа.
В субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне идут протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Первые митинги No Kings, состоявшиеся 14 июня, пришлись на день военного парада и 79-летия президента.
В пятницу Трамп в интервью Fox News заявил, комментируя предстоящие протесты против своей политики, что он не король.