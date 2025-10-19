https://ria.ru/20251019/kanada-2049159576.html
Канадская полиция рассмотрит обвинения в адрес Китая
Канадская полиция рассмотрит обвинения в адрес Китая - РИА Новости, 19.10.2025
Канадская полиция рассмотрит обвинения в адрес Китая
Полиция Канады рассмотрит обвинения, выдвинутые премьером островов Принца Эдуарда в отношении Китая о якобы отмывании денег и иностранном вмешательстве через...
В Канаде изучат обвинения в китайском вмешательстве на островах Принца Эдуарда
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Полиция Канады рассмотрит обвинения, выдвинутые премьером островов Принца Эдуарда в отношении Китая о якобы отмывании денег и иностранном вмешательстве через две буддистские организации, передает агентство Канадиан Пресс
со ссылкой на заявление полиции.
По данным агентства, в октябре премьер островов Принца Эдуарда Роб Ланц потребовал расследовать якобы иностранное вмешательство и отмывание денег двумя буддистскими группами. В письме он выразил беспокойство, что власти Китая
якобы используют острова в качестве оперативной базы.
"Королевская канадская конная полиция рассмотрит обвинения в китайском иностранном вмешательстве и отмывании денег на островах принца Эдуарда двумя буддистскими группами", - говорится в сообщении.
В заявлении сказано, что расследование проведут "в свете новой информации и обвинений", подчеркнуло агентство.
Как указывает агентство, в полиции Канады
заявили, что ранее уже проводились расследования по схожим обвинениям в отношении Китая, однако никаких доказательств выявлено не было.