https://ria.ru/20251019/kamchatka-2049164532.html
Министр ЧС Камчатки обнаружил во дворе пятирублевки под дворниками машин
Министр ЧС Камчатки обнаружил во дворе пятирублевки под дворниками машин - РИА Новости, 19.10.2025
Министр ЧС Камчатки обнаружил во дворе пятирублевки под дворниками машин
Министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев обнаружил в своем дворе пятирублевые купюры, оставленные под дворниками припаркованных автомобилей неизвестными... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T03:48:00+03:00
2025-10-19T03:48:00+03:00
2025-10-19T03:48:00+03:00
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049164396_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e585c3c78a3b0865abbf54229829a37c.jpg
https://ria.ru/20251017/zhitel-2048778225.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049164396_345:0:2266:1441_1920x0_80_0_0_7f5a6553a3548dfab50bf2e9a0f2df03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, сергей лебедев
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Сергей Лебедев
Министр ЧС Камчатки обнаружил во дворе пятирублевки под дворниками машин
В Петропавловске-Камчатском неизвестные разложили пятирублевые купюры на авто
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт – РИА Новости.
Министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев обнаружил в своем дворе пятирублевые купюры, оставленные под дворниками припаркованных автомобилей неизвестными лицами, сообщил чиновник на своей странице
в соцсети.
"Сегодня утром выхожу на улицу и вижу: кто-то разбрасывается деньгами. Под "дворники" автомобилей положили пятирублевые купюры. Причём почти всем автомобилям, стоящим в нашем дворе", – написал Лебедев.
Министр охарактеризовал действия неизвестных как "весьма странное занятие". "Не знаю, кто и зачем это делает, но очевидно, что это ненормальное поведение", – подчеркнул он.
Лебедев не уточнил точный адрес, где произошел инцидент, однако отметил, что речь идет о дворе его дома в Петропавловске-Камчатском. По словам министра, купюры были оставлены под дворниками "почти всем автомобилям", припаркованным на территории двора.