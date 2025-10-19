Министр ЧС Камчатки обнаружил во дворе пятирублевки под дворниками машин

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт – РИА Новости. Министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев обнаружил в своем дворе пятирублевые купюры, оставленные под дворниками припаркованных автомобилей неизвестными лицами, сообщил чиновник на своей Министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев обнаружил в своем дворе пятирублевые купюры, оставленные под дворниками припаркованных автомобилей неизвестными лицами, сообщил чиновник на своей странице в соцсети.

"Сегодня утром выхожу на улицу и вижу: кто-то разбрасывается деньгами. Под "дворники" автомобилей положили пятирублевые купюры. Причём почти всем автомобилям, стоящим в нашем дворе", – написал Лебедев.

Министр охарактеризовал действия неизвестных как "весьма странное занятие". "Не знаю, кто и зачем это делает, но очевидно, что это ненормальное поведение", – подчеркнул он.