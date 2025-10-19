Рейтинг@Mail.ru
Министр ЧС Камчатки обнаружил во дворе пятирублевки под дворниками машин - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/kamchatka-2049164532.html
Министр ЧС Камчатки обнаружил во дворе пятирублевки под дворниками машин
Министр ЧС Камчатки обнаружил во дворе пятирублевки под дворниками машин - РИА Новости, 19.10.2025
Министр ЧС Камчатки обнаружил во дворе пятирублевки под дворниками машин
Министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев обнаружил в своем дворе пятирублевые купюры, оставленные под дворниками припаркованных автомобилей неизвестными... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T03:48:00+03:00
2025-10-19T03:48:00+03:00
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049164396_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e585c3c78a3b0865abbf54229829a37c.jpg
https://ria.ru/20251017/zhitel-2048778225.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049164396_345:0:2266:1441_1920x0_80_0_0_7f5a6553a3548dfab50bf2e9a0f2df03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, сергей лебедев
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Сергей Лебедев
Министр ЧС Камчатки обнаружил во дворе пятирублевки под дворниками машин

В Петропавловске-Камчатском неизвестные разложили пятирублевые купюры на авто

© Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев Неизвестный разложил пятирублевые купюры на автомобили в Петропавловске-Камчатском
 Неизвестный разложил пятирублевые купюры на автомобили в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев
Неизвестный разложил пятирублевые купюры на автомобили в Петропавловске-Камчатском
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт – РИА Новости. Министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев обнаружил в своем дворе пятирублевые купюры, оставленные под дворниками припаркованных автомобилей неизвестными лицами, сообщил чиновник на своей странице в соцсети.
"Сегодня утром выхожу на улицу и вижу: кто-то разбрасывается деньгами. Под "дворники" автомобилей положили пятирублевые купюры. Причём почти всем автомобилям, стоящим в нашем дворе", – написал Лебедев.
Министр охарактеризовал действия неизвестных как "весьма странное занятие". "Не знаю, кто и зачем это делает, но очевидно, что это ненормальное поведение", – подчеркнул он.
Лебедев не уточнил точный адрес, где произошел инцидент, однако отметил, что речь идет о дворе его дома в Петропавловске-Камчатском. По словам министра, купюры были оставлены под дворниками "почти всем автомобилям", припаркованным на территории двора.
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Житель Камчатки получил компенсацию за автомобиль, поврежденный собаками
17 октября, 09:12
 
ПроисшествияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала