19:32 19.10.2025
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения прекращения огня в Газе
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения прекращения огня в Газе
в мире
каир (город)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
каир (город)
в мире, каир (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Каир (город), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения прекращения огня в Газе

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения соглашения о прекращении огня

© iStock.com / Ultima_GainaКаир, Египет
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© iStock.com / Ultima_Gaina
Каир, Египет. Архивное фото
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в воскресенье в египетскую столицу Каир для обсуждения реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа, говорится в заявлении движения.
"В воскресенье, 19 октября, делегация ХАМАС во главе с (лидером движения в секторе Газа – ред.) Халилем аль-Хайей прибыла в египетскую столицу Каир для обсуждения выполнения соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении.
Согласно документу, ХАМАС обсудит соглашение с посредниками и палестинскими фракциями и силами.
Жители на улице в городе Хан-Юнис, сектор Газа. 18 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении режима остановки огня в Газе
В миреКаир (город)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
