https://ria.ru/20251019/kair-2049239285.html
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения прекращения огня в Газе
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.10.2025
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения прекращения огня в Газе
Делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в воскресенье в египетскую столицу Каир для обсуждения реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа,... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T19:32:00+03:00
2025-10-19T19:32:00+03:00
2025-10-19T19:32:00+03:00
в мире
каир (город)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983080639_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_246eae9a61765b990bd80d4ac8b895f7.jpg
https://ria.ru/20251019/khamas--2049184000.html
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983080639_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9b3a7efd2d31c942ba4cb8b1e7b3a02c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каир (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Каир (город), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения прекращения огня в Газе
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения соглашения о прекращении огня