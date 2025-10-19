Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры с освобождением Полтавки
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 19.10.2025 (обновлено: 12:44 19.10.2025)
Минобороны показало кадры с освобождением Полтавки
Минобороны показало кадры с освобождением Полтавки
Минобороны России опубликовало кадры освобождения Полтавки с военнослужащими РФ, держащими триколор. РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
запорожская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры с освобождением Полтавки

Минобороны показало кадры с освобождением Полтавки и бойцами РФ с триколором

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения Полтавки с военнослужащими РФ, держащими триколор.
В воскресенье министерство объявило об освобождении населенного пункта Полтавка в Запорожской области.
На видео от МО показано, как ВС России уничтожают технику и живую силу ВСУ, используя боевые дроны и артиллерию. Также на кадрах показаны российские бойцы, которые держат в руках триколор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
