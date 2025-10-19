https://ria.ru/20251019/kadry--2049198084.html
Минобороны показало кадры с освобождением Полтавки
Минобороны показало кадры с освобождением Полтавки - РИА Новости, 19.10.2025
Минобороны показало кадры с освобождением Полтавки
Минобороны России опубликовало кадры освобождения Полтавки с военнослужащими РФ, держащими триколор. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T12:43:00+03:00
2025-10-19T12:43:00+03:00
2025-10-19T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049197281_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f01ab5fabb25136aa3f7a8b7de862f1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049197281_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_db700a2f2142561b955f5120ca80731b.jpg
Кадры боев за село Полтавка в Запорожской области
Группировка "Восток" освободила подготовленный ВСУ район более 12 кв. км и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки. Об этом сообщило Минобороны России, показав кадры боев за село, об освобождении которого сообщили сегодня.
2025-10-19T12:43
true
PT3M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры с освобождением Полтавки
Минобороны показало кадры с освобождением Полтавки и бойцами РФ с триколором