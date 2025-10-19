Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Израильские военные в районе границы с сектором Газа

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщила израильская армия (ЦАХАЛ).

"В связи с директивой политического эшелона и после серии крупных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС ЦАХАЛ начал возобновление мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Армия указзала, что продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и "жестко ответит на любое его нарушение".

По данным гостелерадиокомпании Kan, в воскресенье утром отряд боевиков палестинского движения ХАМАС обстрелял противотанковыми ракетами инженерный бульдозер ЦАХАЛ в районе Рафаха , где израильские военные искали подземные туннели. В этом инциденте погибли двое бойцовЦАХАЛ. Примерно в это же время, как отмечает Kan, другой отряд боевиков открыл огонь по еще одной инженерной машине.

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов палестинского движения.

Прекращение огня в Газе

Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.

Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.