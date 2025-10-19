https://ria.ru/20251019/izrail-2049249958.html
Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе
2025-10-19T21:39:00+03:00
2025-10-19T21:39:00+03:00
2025-10-19T21:53:00+03:00
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщила израильская армия (ЦАХАЛ).
"В связи с директивой политического эшелона и после серии крупных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС
ЦАХАЛ начал возобновление мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Армия указзала, что продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и "жестко ответит на любое его нарушение".
По данным гостелерадиокомпании Kan, в воскресенье утром отряд боевиков палестинского движения ХАМАС обстрелял противотанковыми ракетами инженерный бульдозер ЦАХАЛ в районе Рафаха
, где израильские военные искали подземные туннели. В этом инциденте погибли двое бойцовЦАХАЛ. Примерно в это же время, как отмечает Kan, другой отряд боевиков открыл огонь по еще одной инженерной машине.
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов палестинского движения.
Соглашение между Израилем и ХАМАС
вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.
Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна передать Тель-Авиву все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.