Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе - РИА Новости, 19.10.2025
21:39 19.10.2025 (обновлено: 21:53 19.10.2025)
Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе
Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщила... РИА Новости, 19.10.2025
в мире, израиль, рафах (провинция), хамас
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС
Израильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщила израильская армия (ЦАХАЛ).
"В связи с директивой политического эшелона и после серии крупных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС ЦАХАЛ начал возобновление мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел, заявил Кац
Вчера, 16:15
ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел, заявил Кац
Вчера, 16:15
Армия указзала, что продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и "жестко ответит на любое его нарушение".
По данным гостелерадиокомпании Kan, в воскресенье утром отряд боевиков палестинского движения ХАМАС обстрелял противотанковыми ракетами инженерный бульдозер ЦАХАЛ в районе Рафаха, где израильские военные искали подземные туннели. В этом инциденте погибли двое бойцовЦАХАЛ. Примерно в это же время, как отмечает Kan, другой отряд боевиков открыл огонь по еще одной инженерной машине.
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов палестинского движения.
СМИ: Израиль не освободит террористов, участвовавших в нападении 7 октября
9 октября, 04:04
СМИ: Израиль не освободит террористов, участвовавших в нападении 7 октября
9 октября, 04:04

Прекращение огня в Газе

Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех оставшихся в живых пленных.
Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна передать Тель-Авиву все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Двое солдат ЦАХАЛ погибли при атаке палестинских радикалов
Вчера, 20:05
Двое солдат ЦАХАЛ погибли при атаке палестинских радикалов
Вчера, 20:05
 
