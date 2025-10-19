https://ria.ru/20251019/izrail-2049248545.html
СМИ: Израиль откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром
СМИ: Израиль откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром - РИА Новости, 19.10.2025
СМИ: Израиль откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром
Израиль вновь откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 19.10.2025
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ: Израиль откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Израиль вновь откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром, сообщает журналист портала Axios
Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
"Представители Израиля
сообщили нам, что вновь откроют переход в сектор Газа в понедельник утром", - цитирует в соцсети X журналист своего собеседника.
Ранее Равид сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
распорядился закрыть все переходы в сектор Газа. Израильский портал Ynet также сообщал, что Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что "напрямую связано" с новой эскалацией конфликта в воскресенье.
В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС
на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия со стороны движения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.