Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/izrail-2049248545.html
СМИ: Израиль откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром
СМИ: Израиль откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром - РИА Новости, 19.10.2025
СМИ: Израиль откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром
Израиль вновь откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:15:00+03:00
2025-10-19T21:15:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902775499_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_6b154437e6743638fc98dd80cfe3ef5d.jpg
https://ria.ru/20251019/izrail-2049238951.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902775499_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebe96b97c4cc72ba9201d5bd1b4d1d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ: Израиль откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром

Axios: Израиль вновь откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израиль вновь откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
"Представители Израиля сообщили нам, что вновь откроют переход в сектор Газа в понедельник утром", - цитирует в соцсети X журналист своего собеседника.
Ранее Равид сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть все переходы в сектор Газа. Израильский портал Ynet также сообщал, что Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что "напрямую связано" с новой эскалацией конфликта в воскресенье.
В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия со стороны движения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль приостановил доставку гумпомощи в сектор Газа, сообщили СМИ
Вчера, 19:27
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала