Уиткофф и Кушнер в понедельник прибудут в Израиль, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США Дональду Трампу, как ожидается, 20 октября прибудут в Израиль с целью сохранить реализацию соглашения по сектору Газа, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.