Уиткофф и Кушнер в понедельник прибудут в Израиль, сообщили СМИ
19:35 19.10.2025
Уиткофф и Кушнер в понедельник прибудут в Израиль, сообщили СМИ
Уиткофф и Кушнер в понедельник прибудут в Израиль, сообщили СМИ
в мире
израиль
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
Новости
ru-RU
в мире, израиль, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Уиткофф и Кушнер в понедельник прибудут в Израиль, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США Дональду Трампу, как ожидается, 20 октября прибудут в Израиль с целью сохранить реализацию соглашения по сектору Газа, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.
Визит американских представителей пройдет на фоне зафиксированного нарушения режима прекращения огня в палестинском анклаве.
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра, как ожидается, приедут в Израиль, чтобы попытаться сохранить соглашение", - говорится в сообщении Kan.
Ранее гостелерадиокомпания сообщала, что на следующей неделе Израиль также посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Вице-президент США посетит Израиль на следующей неделе, сообщили СМИ
18 октября, 14:13
 
В миреИзраильСШАСтив УиткоффДжаред КушнерДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
