Уиткофф и Кушнер в понедельник прибудут в Израиль, сообщили СМИ
Уиткофф и Кушнер в понедельник прибудут в Израиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2025
Уиткофф и Кушнер в понедельник прибудут в Израиль, сообщили СМИ
Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США Дональду Трампу, как... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T19:35:00+03:00
2025-10-19T19:35:00+03:00
2025-10-19T19:36:00+03:00
в мире
израиль
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В мире, Израиль, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Уиткофф и Кушнер в понедельник прибудут в Израиль, сообщили СМИ
Kan: Уиткофф и Кушнер прибудут в Израиль, чтобы сохранить соглашение по Газе