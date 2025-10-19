СМИ: Израиль нанес удары по районам Газы, которые ранее не обстреливались

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия Израиля в воскресенье нанесла удары по районам в секторе Газа, которые ранее не обстреливались из-за того, что там были живые заложники. сообщает портал Ynet со ссылкой на палестинские источники.
"Тем временем палестинские источники сообщили об ударах по северным и центральным лагерям, включая Аль-Завайдию, Аль-Марази, Нусейрат и Аль-Бурейдж - районам, которые ранее считались в основном закрытыми для израильских операций, поскольку там удерживались живые заложники", - говорится в сообщении портала.
В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на "грубое нарушение" перемирия со стороны движения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
