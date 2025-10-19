ЦАХАЛ не исключает дополнительных ударов по сектору Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не исключает, что может нанести дополнительные удары по сектору Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, заявил в воскресенье представитель военных.

"Мы нанесли несколько ударов по нескольким целям. Есть вероятность, что в ответ на это нарушение по ХАМАС будут нанесены дополнительные удары", - заявил представитель военных на брифинге для журналистов.

По утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, палестинские радикалы в воскресенье выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам ЦАХАЛ на юге сектора Газа, тем самым грубо нарушив режим прекращения огня. Армия Израиля нанесла несколько ударов в ответ.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.