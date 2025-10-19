Рейтинг@Mail.ru
Израиль проинформировал США о намерении ударить по сектору Газа, пишут СМИ
16:36 19.10.2025 (обновлено: 16:41 19.10.2025)
Израиль проинформировал США о намерении ударить по сектору Газа, пишут СМИ
Израиль проинформировал США о намерении ударить по сектору Газа, пишут СМИ
Израиль проинформировал США о намерении ударить по сектору Газа, пишут СМИ

Axios: Израиль заранее проинформировал США об ударах по сектору Газа

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израиль заранее проинформировал США о намерении нанести удары в секторе Газа, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских и израильских чиновников.
В воскресенье газета Times of Israel сообщила, что Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на произошедшую там атаку на силы израильской армии (ЦАХАЛ). Неназванный представитель армии Израиля сообщил телеканалу ABC, что ХАМАС совершило несколько атак в направлении территории, контролируемой израильскими военными в секторе Газа, включая снайперский огонь и выстрелы из гранатомета.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Израиль заранее уведомил администрацию Трампа об ударах в секторе Газа... Израиль не запрашивал разрешения на нанесение ответных ударов по (палестинскому движению - ред.) ХАМАС", - говорится в сообщении.
В воскресенье канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что он поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа после атак палестинского движения ХАМАС. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел и нарушение режима прекращения огня в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
