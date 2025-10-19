Израиль проинформировал США о намерении ударить по сектору Газа, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Израиль заранее проинформировал США о намерении нанести удары в секторе Газа, сообщил журналист портала Израиль заранее проинформировал США о намерении нанести удары в секторе Газа, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских и израильских чиновников.

В воскресенье газета Times of Israel сообщила, что Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на произошедшую там атаку на силы израильской армии (ЦАХАЛ). Неназванный представитель армии Израиля сообщил телеканалу ABC, что ХАМАС совершило несколько атак в направлении территории, контролируемой израильскими военными в секторе Газа, включая снайперский огонь и выстрелы из гранатомета.

"Израиль заранее уведомил администрацию Трампа об ударах в секторе Газа... Израиль не запрашивал разрешения на нанесение ответных ударов по (палестинскому движению - ред.) ХАМАС", - говорится в сообщении.

В воскресенье канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что он поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа после атак палестинского движения ХАМАС. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел и нарушение режима прекращения огня в Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.