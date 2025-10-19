https://ria.ru/20251019/izrail-2049218428.html
В Газе из-за действий Израиля после прекращения огня погиб 51 человек
Более 50 человек погибли, свыше 150 пострадали в секторе Газа из-за действий Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня, сообщил телеканал Al РИА Новости, 19.10.2025
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
Al Jazeera: более 50 человек погибли в Газе из-за Израиля после прекращения огня