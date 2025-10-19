Рейтинг@Mail.ru
В Газе из-за действий Израиля после прекращения огня погиб 51 человек
16:03 19.10.2025
В Газе из-за действий Израиля после прекращения огня погиб 51 человек
Более 50 человек погибли, свыше 150 пострадали в секторе Газа из-за действий Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня, сообщил телеканал Al РИА Новости, 19.10.2025
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
В Газе из-за действий Израиля после прекращения огня погиб 51 человек

Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Архивное фото
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Более 50 человек погибли, свыше 150 пострадали в секторе Газа из-за действий Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники в палестинском полуэксклаве.
"С момента прекращения огня от огня оккупации (Израиля – ред.) 51 человек погиб, более 150 пострадали", - заявили источники.
В субботу пресс-служба правительства палестинского полуэксклава сообщала, что Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, за это время 38 человек погибли, 143 пострадали.
Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
18 октября, 16:09
