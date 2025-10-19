https://ria.ru/20251019/izrail-2049207968.html
Израиль за неделю передал в сектор Газа тела 150 палестинцев
Израиль за неделю передал в сектор Газа тела 150 палестинцев
Израиль за неделю передал в сектор Газа тела 150 погибших палестинцев, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. РИА Новости, 19.10.2025
Израиль за неделю передал в сектор Газа тела 150 палестинцев
Минздрав Газы сообщил, что Израиль за неделю передал 150 тел палестинцев
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Израиль за неделю передал в сектор Газа тела 150 погибших палестинцев, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.
"Министерство здравоохранения сообщает о получении 15 тел, переданных израильской оккупацией при посредничестве Красного Креста
. Число полученных тел погибших выросло до 150", - говорится в заявлении минздрава сектора.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и ХАМАС
вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 11 тел заложников.
Военное крыло ХАМАС в среду отметило, что ему необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа. Движение в пятницу также подчеркнуло, что Израиль препятствует усилиям по извлечению оставшихся тел.