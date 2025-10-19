Израиль за неделю передал в сектор Газа тела 150 палестинцев

ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 11 тел заложников.