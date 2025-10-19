ЦАХАЛ заявила, что ХАМАС несколько раз обстреляло ее силы в Газе

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС совершило несколько атак в направлении территории, контролируемой израильскими военными в секторе Газа, включая снайперский огонь и выстрелы из гранатомета, заявил телеканалу ABC неназванный представитель армии Израиля.
"ХАМАС совершила несколько нападений на израильские силы за пределами "желтой" линии (граница контроля израильских военных в секторе Газа - ред.). В числе нападений был обстрел из гранатомета и снайперский огонь по военнослужащим. Оба инцидента произошли на контролируемой Израилем территории к востоку от "желтой" линии. Это грубое нарушение режима прекращения огня", - сказал представитель армии.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 11 тел заложников.
