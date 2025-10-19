Рейтинг@Mail.ru
Израиль получил останки еще двух заложников - РИА Новости, 19.10.2025
01:22 19.10.2025
Израиль получил останки еще двух заложников
Израиль получил останки еще двух заложников, погибших в плену у палестинских радикалов в секторе Газа, и направил их на процедуру опознания, сообщила канцелярия
© AP Photo / Abdel Kareem HanaАвтомобили Красного Креста в Хан-Юнисе
Автомобили Красного Креста в Хан-Юнисе - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Автомобили Красного Креста в Хан-Юнисе. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Израиль получил останки еще двух заложников, погибших в плену у палестинских радикалов в секторе Газа, и направил их на процедуру опознания, сообщила канцелярия Биньямина Нетаньяху.
"При посредничестве Красного креста Израиль получил два гроба с телами погибших заложников, которые были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общей службы безопасности (ШАБАК) на территории сектора Газа. Оттуда их переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием главного раввина ЦАХАЛ. Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения", - говорится в сообщении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь десять тел заложников.
