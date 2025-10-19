https://ria.ru/20251019/izrail--2049185812.html
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из Газы
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из Газы - РИА Новости, 19.10.2025
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из Газы
Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, которое было возвращено палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила в... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T10:13:00+03:00
2025-10-19T10:13:00+03:00
2025-10-19T10:13:00+03:00
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20251019/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20251019/khamas--2049184000.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из Газы
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из сектора Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, которое было возвращено палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила в воскресенье канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы в сотрудничестве с полицией Израиля
и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
уведомили семью Ронена Энгеля о том, что его тело возвращено в Израиль и его опознание завершено", - говорится в сообщении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 11 тел заложников.