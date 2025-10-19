Рейтинг@Mail.ru
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из Газы - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/izrail--2049185812.html
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из Газы
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из Газы - РИА Новости, 19.10.2025
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из Газы
Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, которое было возвращено палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила в... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T10:13:00+03:00
2025-10-19T10:13:00+03:00
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20251019/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20251019/khamas--2049184000.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из Газы

Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из сектора Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, которое было возвращено палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, сообщила в воскресенье канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы в сотрудничестве с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомили семью Ронена Энгеля о том, что его тело возвращено в Израиль и его опознание завершено", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 11 тел заложников.
Жители на улице в городе Хан-Юнис, сектор Газа. 18 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении режима остановки огня в Газе
Вчера, 09:56
 
Биньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала