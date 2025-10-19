https://ria.ru/20251019/inoagent-2049210579.html
От покинувшего Россию актера-иноагента отказалась семья, сообщили СМИ
От покинувшего Россию актера-иноагента отказалась семья, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2025
От покинувшего Россию актера-иноагента отказалась семья, сообщили СМИ
Семья уехавшего из России актера Семена Трескунова* открещивается от него, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T14:47:00+03:00
2025-10-19T14:47:00+03:00
2025-10-19T16:41:00+03:00
От покинувшего Россию актера-иноагента отказалась семья, сообщили СМИ
Mash: семья актера Семена Трескунова* отказалась платить за его долги
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Семья уехавшего из России актера Семена Трескунова* открещивается от него, сообщил Telegram-канал Mash
.
"Родные заявили, что не собираются платить его долги и не хотят иметь с ним дел", — отмечается в материале.
По данным издания, у Трескунова* накопились долги на сумму около 200 тысяч рублей, из них 70 тысяч — за неуплату коммунальных услуг и 90 тысяч — неоплаченный штраф за нарушения закона об иноагентах.
Актер сериалов "Ивановы-Ивановы", "Мамы", "Светофор" покинул Россию
в 2022 году. Сначала он выбрал Израиль
в качестве нового места жительства, однако после начала палестино-израильского конфликта переехал в Испанию
.
Трескунову* за имеющиеся у него штрафы может грозить уголовная ответственность по закону об иноагентах. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.
Актер попал в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции на Украине
и распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов* сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.
*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.