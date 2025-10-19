ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел, заявил Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел и нарушение режима прекращения огня в Газе, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Сегодня ХАМАС убедится в решимости Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) защищать своих солдат... Мы дали указание ЦАХАЛ принять решительные меры против террористических объектов ХАМАС в Газе. ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел и нарушение режима прекращения огня, и если этот сигнал не будет понят, интенсивность реакции возрастет", - говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба оборонного ведомства.

В воскресенье Нетаньяху поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа после атак палестинского движения ХАМАС.

По утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, палестинские радикалы в воскресенье выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам ЦАХАЛ на юге сектора Газа, тем самым грубо нарушив режим прекращения огня. Армия Израиля нанесла несколько ударов в ответ.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.