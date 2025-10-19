Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел, заявил Кац
16:15 19.10.2025
ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел, заявил Кац
ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел, заявил Кац - РИА Новости, 19.10.2025
ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел, заявил Кац
Палестинское движение ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел и нарушение режима прекращения огня в Газе, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. РИА Новости, 19.10.2025
в мире
израиль
исраэль кац
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
в мире, израиль, исраэль кац, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Исраэль Кац, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел, заявил Кац

Кац: ХАМАС заплатит высокую цену за нарушение режима прекращения огня

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел и нарушение режима прекращения огня в Газе, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
"Сегодня ХАМАС убедится в решимости Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) защищать своих солдат... Мы дали указание ЦАХАЛ принять решительные меры против террористических объектов ХАМАС в Газе. ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел и нарушение режима прекращения огня, и если этот сигнал не будет понят, интенсивность реакции возрастет", - говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба оборонного ведомства.
Жители на улице в городе Хан-Юнис, сектор Газа. 18 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении режима остановки огня в Газе
Вчера, 09:56
В воскресенье Нетаньяху поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа после атак палестинского движения ХАМАС.
По утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, палестинские радикалы в воскресенье выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам ЦАХАЛ на юге сектора Газа, тем самым грубо нарушив режим прекращения огня. Армия Израиля нанесла несколько ударов в ответ.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Израиле конфликт в Газе назовут "Войной за возрождение"
Вчера, 13:26
 
