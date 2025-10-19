В Грузии задержали 14 протестующих за нарушение новых правил митингов

ТБИЛИСИ, 19 окт - РИА Новости. Сотрудники МВД Грузии задержали 14 участников акции протеста 18 октября, которые нарушили новый закон с ужесточенными правилами проведения митингов, заявил заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.
В субботу в центре Тбилиси перед зданием парламента традиционно прошла немногочисленная антиправительственная акция протеста.
В Грузии задержали еще 16 человек по делу о штурме дворца президента
17 октября, 16:40
"В рамках акции протеста 18 октября в соответствии с кодексом об административных правонарушениях были задержаны 14 человек. Также ведется административное производство в отношении 13 лиц", - заявил Дарахвелидзе на брифинге.
По его словам, указанные лица задержаны за незаконное перекрытие дороги и ношение масок в ходе митинга.
Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательном чтении принял поправки в административный и уголовный кодексы, согласно которым будут ужесточены правила проведения митингов.
Согласно поправкам, административный арест на 15 суток будет применяться в отношении тех участников акции протеста, которые будут закрывать лица маской, иметь при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывать дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводить временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток. Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как премьер Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор демонстранты собираются перед зданием парламента в Тбилиси и перекрывают небольшую часть проспекта на пару часов. Проспект часто перекрывается и при малочисленных митингах.
Кобахидзе: Грузия не допустит повторения протестов, как на Украине
22 сентября, 15:41