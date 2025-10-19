Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/griby-2049165531.html
Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов
Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов - РИА Новости, 19.10.2025
Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов
Чрезмерное употребление грибов может привести к несварению и нарушению пищеварения, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог центральной поликлиники Люберецкой... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T04:06:00+03:00
2025-10-19T04:06:00+03:00
здоровье - общество
общество
грибы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791281259_0:104:3042:1815_1920x0_80_0_0_8076b179ac2b5e9a7acd96603aed1e04.jpg
https://ria.ru/20251013/kofe-2047869555.html
https://ria.ru/20250930/griby-2044985207.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791281259_313:0:3042:2047_1920x0_80_0_0_9e9940af9047b27ab2fc121e0d7217c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, грибы
Здоровье - Общество, Общество, Грибы
Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов

Врач Костина: чрезмерное употребление грибов может привести к несварению

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГрибы
Грибы - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Грибы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Чрезмерное употребление грибов может привести к несварению и нарушению пищеварения, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог центральной поликлиники Люберецкой больницы София Костина.
"Риски употребления грибов такие же, как и для любого другого продукта. Из-за чрезмерного употребления грибов могут появиться диспептические явления, то есть несварение, нарушение пищеварения, неполноценное переваривание этого продукта, поэтому грибы стоит, конечно, употреблять в достаточно ограниченном количестве, не перебарщивать", - сказала Костина.
Кофе и шоколад - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Врач рассказала о пользе кофе и шоколада
13 октября, 03:31
Врач отметила, что больше всего пользы содержится в грибах, найденных в дикой природе, однако безопаснее употреблять грибы, выращенные на специальных грибных фермах.
"Самые полезные грибы – это те, которые выращены в дикой природе, по содержанию питательных веществ они ценнее, но если вы приобретаете грибы с рук, то есть риск того, что они, к примеру, могут быть собраны у дороги и содержать канцерогены. А выращенные в заводских условиях в этом плане более безопасны. Поэтому я бы все-таки рекомендовала отдавать предпочтение грибам, которые выращены в искусственных условиях - на грибных фермах", - пояснила она.
Сбор грибов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Назвался груздем — полезай в кузов. Что вы знаете о грибах?
30 сентября, 08:00
 
Здоровье - ОбществоОбществоГрибы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала