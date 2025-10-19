Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов

"Риски употребления грибов такие же, как и для любого другого продукта. Из-за чрезмерного употребления грибов могут появиться диспептические явления, то есть несварение, нарушение пищеварения, неполноценное переваривание этого продукта, поэтому грибы стоит, конечно, употреблять в достаточно ограниченном количестве, не перебарщивать", - сказала Костина.

"Самые полезные грибы – это те, которые выращены в дикой природе, по содержанию питательных веществ они ценнее, но если вы приобретаете грибы с рук, то есть риск того, что они, к примеру, могут быть собраны у дороги и содержать канцерогены. А выращенные в заводских условиях в этом плане более безопасны. Поэтому я бы все-таки рекомендовала отдавать предпочтение грибам, которые выращены в искусственных условиях - на грибных фермах", - пояснила она.