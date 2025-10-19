https://ria.ru/20251019/griby-2049165531.html
Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов
Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Чрезмерное употребление грибов может привести к несварению и нарушению пищеварения, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог центральной поликлиники Люберецкой больницы София Костина.
"Риски употребления грибов такие же, как и для любого другого продукта. Из-за чрезмерного употребления грибов могут появиться диспептические явления, то есть несварение, нарушение пищеварения, неполноценное переваривание этого продукта, поэтому грибы стоит, конечно, употреблять в достаточно ограниченном количестве, не перебарщивать", - сказала Костина.
Врач отметила, что больше всего пользы содержится в грибах, найденных в дикой природе, однако безопаснее употреблять грибы, выращенные на специальных грибных фермах.
"Самые полезные грибы – это те, которые выращены в дикой природе, по содержанию питательных веществ они ценнее, но если вы приобретаете грибы с рук, то есть риск того, что они, к примеру, могут быть собраны у дороги и содержать канцерогены. А выращенные в заводских условиях в этом плане более безопасны. Поэтому я бы все-таки рекомендовала отдавать предпочтение грибам, которые выращены в искусственных условиях - на грибных фермах", - пояснила она.