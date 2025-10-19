Рейтинг@Mail.ru
19.10.2025
04:53 19.10.2025
В Госдуме предложили дать работающим отцам пять дополнительных выходных
В Госдуме предложили дать работающим отцам пять дополнительных выходных
В Госдуме предложили дать работающим отцам пять дополнительных выходных

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением предоставить работающим отцам, усыновителям или опекунам детей в возрасте до 14 лет право на пять дополнительных оплачиваемых выходных дней в год, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях поддержки семьи и ответственного отцовства предлагаю дополнить Трудовой кодекс РФ нормой, предоставляющей работающим отцам, усыновителям и опекунам детей в возрасте до 14 лет (до 18 лет для детей-инвалидов) право на пять ежегодных дополнительных оплачиваемых выходных дней. Указанные дни могут быть использованы для решения вопросов, связанных с воспитанием детей (посещение врачей, учебных и воспитательных мероприятий и т.п.)", - сказано в документе.
Семья во время прогулки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Закон о досрочной пенсии для многодетных отцов скоро примут, заявил Миронов
01:18
Отмечается, что активное участие отца в жизни ребенка является одним из ключевых факторов воспитания гармоничной личности, патриота и ответственного гражданина.
"Однако современные трудовые реалии зачастую ограничивают возможности отцов в полноценном участии в повседневных делах детей, таких как посещение медицинских учреждений, участие в утренниках, школьных праздниках, спортивных соревнованиях и иных значимых мероприятиях. Сложившаяся ситуация создает дисбаланс в распределении семейных обязанностей и не в полной мере соответствует принципам укрепления семейных скреп, заложенным в стратегических документах нашего государства", - подчеркивается в обращении.
По мнению вице-спикера Госдумы, реализация данной инициативы станет конкретным и значимым шагом в деле поддержки российских семей.
"Она не только позволит мужчинам активнее участвовать в жизни своих детей, формируя тем самым модель ответственного отцовства, но и разгрузит матерей, а также на деле продемонстрирует приоритет семейного благополучия в нашей социальной политике", - считает Чернышов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
