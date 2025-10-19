Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали самый короткий месяц на работе в 2026 году - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/gosduma-2049161474.html
В Госдуме назвали самый короткий месяц на работе в 2026 году
В Госдуме назвали самый короткий месяц на работе в 2026 году - РИА Новости, 19.10.2025
В Госдуме назвали самый короткий месяц на работе в 2026 году
Всего в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, а самым коротким месяцем на работе станет январь, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T02:44:00+03:00
2025-10-19T02:44:00+03:00
общество
россия
светлана бессараб
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
https://ria.ru/20250421/pereryv-2012432273.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме назвали самый короткий месяц на работе в 2026 году

Депутат Бессараб: в России в 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Всего в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, а самым коротким месяцем на работе станет январь, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Самым коротким месяцем на работе станет январь, ведь в новом году мы выйдем на работу лишь 12 января, а количество рабочих дней в январе составит всего 15", - сказала Бессараб.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября, 17:10
Она отметила, что, если к выходным прибавить 28-дневный оплачиваемый отпуск, работать граждане России будут всего на 101 день больше, чем отдыхать. Политик напомнила, что график отпусков формируется не позднее, чем за две недели до окончания года.
Кроме того, Бессараб рассказала, что отпускные рассчитываются, исходя из среднедневного заработка за последние 12 месяцев, и при расчете отпускных учитываются все выплаты. Поэтому, по ее словам, выгоднее запланировать отпуск в период, когда ему предшествовали хорошие выплаты, например, годовая премия.
"У женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, есть право заменить расчетный период на предшествующие расчетному годы, если это приведет к увеличению отпускных или пособия", - уточнила депутат.
Перерыв - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Эксперт рассказала, какой перерыв положен работнику в течение дня
21 апреля, 02:17
 
ОбществоРоссияСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала