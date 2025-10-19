Многоуровневые игровые городки появились в разных районах Москвы

Женщина с ребенком на детской площадке в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Многоуровневые игровые городки появились на детских площадках в разных районах столицы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Многоуровневые игровые городки появились в разных районах столицы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства в 2025 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь дети могут весело проводить время во дворе рядом с домом, а родители - быть уверенными в их безопасности и полноценном отдыхе.