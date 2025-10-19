Рейтинг@Mail.ru
Многоуровневые игровые городки появились в разных районах Москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:51 19.10.2025 (обновлено: 12:53 22.10.2025)
Многоуровневые игровые городки появились в разных районах Москвы
Многоуровневые игровые городки появились в разных районах Москвы
Многоуровневые игровые городки появились на детских площадках в разных районах столицы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства в 2025 году,... РИА Новости, 22.10.2025
Многоуровневые игровые городки появились в разных районах Москвы

Многоуровневые игровые городки появились на детских площадках в районах столицы

Женщина с ребенком на детской площадке в Москве
Женщина с ребенком на детской площадке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Многоуровневые игровые городки появились на детских площадках в разных районах столицы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Многоуровневые игровые городки появились в разных районах столицы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства в 2025 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь дети могут весело проводить время во дворе рядом с домом, а родители - быть уверенными в их безопасности и полноценном отдыхе.
"Регулярные занятия на лазилках, балансирах и качелях укрепляют мышцы, вырабатывают координацию, способствуют правильной осанке и улучшают гибкость, одновременно развивая моторику и повышая уровень физической подготовки", - добавляется в сообщении.
Крымский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Правильный ракурс. Как Москву преображает городская подсветка
