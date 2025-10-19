МИД Германии отозвал посла в Тбилиси из-за обвинений во вмешательстве

БЕРЛИН, 19 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии отозвало своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для консультаций из-за обвинений со стороны грузинских властей во вмешательстве.
"На протяжении многих месяцев грузинское руководство занимается травлей против Европейского союза, а также лично против немецкого посла. В связи с этим Министерство иностранных дел Германии приняло решение отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги", — заявило ведомство на своей странице в соцсети X.
Ведомство также сообщило, что 20 октября Совет по иностранным делам ЕС "займется вопросом Грузии".
В сентябре премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что Фишера вызвали в МИД Грузии из-за нарушения принципов Венской конвенции, поскольку дипломат, по словам главы кабмина, регулярно поддерживает деятельность радикальной оппозиции.
Посол неоднократно критиковал грузинские власти и выражал поддержку протестующим на улицах столицы оппозиционерам.
