МИД Германии отозвал посла в Тбилиси из-за обвинений во вмешательстве
14:03 19.10.2025 (обновлено: 15:01 19.10.2025)
МИД Германии отозвал посла в Тбилиси из-за обвинений во вмешательстве
Министерство иностранных дел Германии отозвало своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для консультаций из-за обвинений со стороны грузинских властей во...
в мире
германия
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
МИД Германии отозвал посла в Тбилиси из-за обвинений во вмешательстве

Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии отозвало своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для консультаций из-за обвинений со стороны грузинских властей во вмешательстве.
«
"На протяжении многих месяцев грузинское руководство занимается травлей против Европейского союза, а также лично против немецкого посла. В связи с этим Министерство иностранных дел Германии приняло решение отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги", — заявило ведомство на своей странице в соцсети X.
Министерство ранее вызвало поверенную в делах Грузии в Берлине и выразило ей протест из-за обвинений грузинскими властями посла ФРГ в Тбилиси в поддержке оппозиции.
Ведомство также сообщило, что 20 октября Совет по иностранным делам ЕС "займется вопросом Грузии".
В сентябре премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что Фишера вызвали в МИД Грузии из-за нарушения принципов Венской конвенции, поскольку дипломат, по словам главы кабмина, регулярно поддерживает деятельность радикальной оппозиции.
Посол неоднократно критиковал грузинские власти и выражал поддержку протестующим на улицах столицы оппозиционерам.
