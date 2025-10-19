Рейтинг@Mail.ru
Писториус назвал Северный флот России угрозой - РИА Новости, 19.10.2025
19:37 19.10.2025
Писториус назвал Северный флот России угрозой
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о потенциальной угрозе, исходящей якобы от российского Северного флота для коммуникационных и транспортных путей РИА Новости, 19.10.2025
Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о потенциальной угрозе, исходящей якобы от российского Северного флота для коммуникационных и транспортных путей НАТО.
Президент России Владимир Путин назвал ранее российские атомные подводные лодки в Арктике стратегическим преимуществом РФ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ
28 июля, 17:46
"Российский Северный флот представляет потенциальную угрозу для коммуникационных и транспортных путей между союзниками по НАТО. Благодаря подводным лодкам, вооружённым ядерным оружием, Москва может поражать цели в Европе", - сказал он в интервью Bild am Sonntag.
Писториус утверждает также, что Россия "милитаризирует" Арктику, и этой потенциальной угрозе в будущем будет противостоять германо-норвежский проект подводных лодок для слежения и охоты за другими подлодками.
"Мы, например, строим совместно верфь в Бергене и совместно закупаем подводные лодки класса U212CD. Это самые современные неатомные подлодки — передовые немецкие технологии", - добавил он.
Дональд Трамп и Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Столтенберг раскрыл, на какой шаг пошел Трамп из-за российских подлодок
5 октября, 21:46
В мае газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов.
В свою очередь, Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Писториус заявил, что российский самолет пролетел над немецким фрегатом
25 сентября, 03:15
 
В миреРоссияАрктикаГерманияБорис ПисториусВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
 
