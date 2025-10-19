Рейтинг@Mail.ru
В Израиле конфликт в Газе назовут "Войной за возрождение" - РИА Новости, 19.10.2025
13:26 19.10.2025
В Израиле конфликт в Газе назовут "Войной за возрождение"
В Израиле конфликт в Газе назовут "Войной за возрождение"
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Власти Израиля присвоят двухлетнему вооруженному конфликту в секторе Газа официальное название "Война за возрождение", заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье.
"Сегодня я представляю на утверждение правительства предложение о присвоении войне постоянного официального названия "Война за возрождение". После двух лет непрерывных сражений мы помним, как всё начиналось. Мы восстали из ужасной катастрофы 7 октября… Мы устранили экзистенциальную угрозу со стороны иранской оси… Мы создали национальное возрождение на Земле Израиля, в нашем сильном и процветающем государстве", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее военная операция Израиля в секторе Газа носила название "Война железных мечей".
Седьмое октября 2023 года стало самым кровавым и трагичным днем в истории Государства Израиль. В тот день тысячи боевиков палестинского движения ХАМАС вторглись в южные поселения Израиля и убили более 1,2 тысячи человек, большинство из которых были гражданскими лицами. Палестинские радикалы также угнали в плен более 250 заложников. Власти Израиля назвали это нападение самым массовым единовременным убийством евреев со времен Холокоста.
Нападение ХАМАС спровоцировало полномасштабную войну, которая за два года успела выйти далеко за пределы сектора Газа и распространилась в том числе на Ливан, Сирию, Йемен и Иран. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими радикалами вступило в силу 10 октября 2025 года. Стороны в настоящее время реализуют первую фазу мирного плана президента США Дональда Трампа. Движение ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших. Израиль в свою очередь отвел свои войска к согласованной линии внутри сектора Газа и выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных, включая террористов.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в Газе
Вчера, 13:13
 
