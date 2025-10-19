Рейтинг@Mail.ru
США проинформировали страны-гаранты о нарушении перемирия со стороны ХАМАС
01:02 19.10.2025
США проинформировали страны-гаранты о нарушении перемирия со стороны ХАМАС
США проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о "неизбежном" нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, РИА Новости, 19.10.2025
в мире, сша, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта, хамас
В мире, США, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта, ХАМАС
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о "неизбежном" нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, заявили в американском госдепартаменте.
"Соединенные Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение ХАМАС режима прекращения огня в отношении жителей Газы", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
В ведомстве также предупредили о возможных "мерах", направленных на защиту населения полуэксклава.
Разрушенные здания на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Турецкие добровольцы приступили к разбору завалов в секторе Газа
Вчера, 19:42
 
В мире, США, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта, ХАМАС
 
 
