Волкодав Сталина: забытые факты о Павле Судоплатове
19.10.2025
Волкодав Сталина: забытые факты о Павле Судоплатове
Волкодав Сталина: забытые факты о Павле Судоплатове
Этот человек был настоящей легендой советской разведки. Опытный диверсант, Павел Судоплатов не раз обводил вокруг пальца западные спецслужбы. За глаза его...
украина
россия
организации украинских националистов* (оун)*
украина
россия
украина, россия, организации украинских националистов* (оун)*
Волкодав Сталина: забытые факты о Павле Судоплатове

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Этот человек был настоящей легендой советской разведки. Опытный диверсант, Павел Судоплатов не раз обводил вокруг пальца западные спецслужбы. За глаза его называли волкодавом Сталина. О некоторых эпизодах жизни разведчика — в материале РИА Новости.

Стрелял из разных видов оружия и освоил рукопашный бой

Будущий разведчик родился 7 июля 1907 года в Мелитополе. В июне 1919 года ушел из города вместе с полком Красной армии.
А всего через два года Судоплатова направили в Особый отдел дивизии, который незадолго до этого понес серьезные потери.
В Москву он переехал в 1933 году и попал в иностранный отдел ОГПУ — руководил отделением по работе с эмигрантскими экстремистскими организациями.
После прохождения специальной подготовки, освоив основы рукопашного боя и научившись стрелять из разных видов оружия, получил предложение стать разведчиком-нелегалом в Германии.
Коробка конфет с взрывным вкусом

Целью разведчика был Евгений Коновалец, который к тому времени стал главой Организации украинских националистов* (ОУН*). Жил в Германии и тесно сотрудничал с нацистами.
С лидером ОУН у Судоплатова были личные счеты — в сражении с людьми Коновальца погиб старший брат Павла.
Благодаря оперативными мероприятиями, во время встречи с Коновальцем Павел Судоплатов передал лидеру украинских националистов коробку конфет со взрывчаткой.
"Я подхожу, здороваюсь, потом бросаю один пакет, другой: "Это вам подарок из Киева". Он: "Спасибо", — вспоминал разведчик.
После непродолжительной беседы Судоплатов попрощался. Уже в Барселоне он узнал из газет, что операция прошла успешно — Коновалец погиб при выходе из ресторана.

В постели с любовницей

Приложил руку Судоплатов и к ликвидации другого главаря украинских националистов — Романа Шухевича. Выйти на него удалось через любовницу — Дарину Гусяк.
След привел оперативников на запад Украины. Шухевича обнаружили в селе Белогорща под Львовом, в квартире еще одной "близкой знакомой", некоей Анны Хробак.
Лидер ОУН оказал сопротивление. Отстреливался из автомата, смертельно ранил офицера МГБ. Подоспевший на помощь сержант автоматной очередью поставил точку в земном пути фашистского прихвостня.

Последнее интервью "волкодава" Сталина

В 1993 году уже немолодой Судоплатов дал большое интервью. Выдержки из него опубликовала газета "Известия".
Спустя три десятилетия многое, о чем говорил бывший советский разведчик, выглядит пугающим пророчеством.
Пожалуй, основная мысль его состояла в том, что война против России не прекратилась в 1945 году, а продолжалась все эти годы. И, к сожалению, будет идти и впредь.
"Для нас, чекистов того времени, было ясно, что война будет. Вопрос времени. И что готовиться нужно к этому. И мы готовились", — рассказывал Судоплатов.
Эти слова тогда звучали своевременно — в 1993-м вышла из тени одиозная Организация украинских националистов* (ОУН*), легализовавшая свою деятельность в качестве общественного объединения.
Явной попыткой реванша было посмертное присвоение Шухевичу звания "героя Украины" в 2007 году. В Незалежной его именем называют улицы, проводят шествия. Установили памятник и другому "подопечному" Судоплатова — Евгению Коновальцу.
Сам разведчик умер в 1996 году, застав только ростки реабилитации нацизма на Украине, буйным цветом расцветшие сегодня.
* Террористические организации, запрещенные в России.
 
