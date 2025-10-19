Волкодав Сталина: забытые факты о Павле Судоплатове

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Этот человек был настоящей легендой советской разведки. Опытный диверсант, Павел Судоплатов не раз обводил вокруг пальца западные спецслужбы. За глаза его называли волкодавом Сталина. О некоторых эпизодах жизни разведчика — в материале РИА Новости.

Стрелял из разных видов оружия и освоил рукопашный бой

Будущий разведчик родился 7 июля 1907 года в Мелитополе. В июне 1919 года ушел из города вместе с полком Красной армии.

А всего через два года Судоплатова направили в Особый отдел дивизии, который незадолго до этого понес серьезные потери.

В Москву он переехал в 1933 году и попал в иностранный отдел ОГПУ — руководил отделением по работе с эмигрантскими экстремистскими организациями.

После прохождения специальной подготовки, освоив основы рукопашного боя и научившись стрелять из разных видов оружия, получил предложение стать разведчиком-нелегалом в Германии.

© Getty Images / ullstein bild Dtl. Берлин в 1930-х © Getty Images / ullstein bild Dtl. Берлин в 1930-х

Коробка конфет с взрывным вкусом

Целью разведчика был Евгений Коновалец, который к тому времени стал главой Организации украинских националистов* (ОУН*). Жил в Германии и тесно сотрудничал с нацистами.

С лидером ОУН у Судоплатова были личные счеты — в сражении с людьми Коновальца погиб старший брат Павла.

Благодаря оперативными мероприятиями, во время встречи с Коновальцем Павел Судоплатов передал лидеру украинских националистов коробку конфет со взрывчаткой.

© Public domain Евгений Коновалец © Public domain Евгений Коновалец

"Я подхожу, здороваюсь, потом бросаю один пакет, другой: "Это вам подарок из Киева". Он: "Спасибо", — вспоминал разведчик.

После непродолжительной беседы Судоплатов попрощался. Уже в Барселоне он узнал из газет, что операция прошла успешно — Коновалец погиб при выходе из ресторана.

В постели с любовницей

Приложил руку Судоплатов и к ликвидации другого главаря украинских националистов — Романа Шухевича. Выйти на него удалось через любовницу — Дарину Гусяк.

© Public domain Роман Шухевич © Public domain Роман Шухевич

След привел оперативников на запад Украины. Шухевича обнаружили в селе Белогорща под Львовом, в квартире еще одной "близкой знакомой", некоей Анны Хробак.

Лидер ОУН оказал сопротивление. Отстреливался из автомата, смертельно ранил офицера МГБ. Подоспевший на помощь сержант автоматной очередью поставил точку в земном пути фашистского прихвостня.

Последнее интервью "волкодава" Сталина

В 1993 году уже немолодой Судоплатов дал большое интервью. Выдержки из него опубликовала газета "Известия".

Спустя три десятилетия многое, о чем говорил бывший советский разведчик, выглядит пугающим пророчеством.

Пожалуй, основная мысль его состояла в том, что война против России не прекратилась в 1945 году, а продолжалась все эти годы. И, к сожалению, будет идти и впредь.

"Для нас, чекистов того времени, было ясно, что война будет. Вопрос времени. И что готовиться нужно к этому. И мы готовились", — рассказывал Судоплатов.

Эти слова тогда звучали своевременно — в 1993-м вышла из тени одиозная Организация украинских националистов* (ОУН*), легализовавшая свою деятельность в качестве общественного объединения.

Явной попыткой реванша было посмертное присвоение Шухевичу звания "героя Украины" в 2007 году. В Незалежной его именем называют улицы, проводят шествия. Установили памятник и другому "подопечному" Судоплатова — Евгению Коновальцу.

Сам разведчик умер в 1996 году, застав только ростки реабилитации нацизма на Украине, буйным цветом расцветшие сегодня.