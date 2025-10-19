Военные проекты ЕС могут оказаться под угрозой из-за Франции, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Реализация минимум двух крупных совместных военных инициатив Франции и Германии может оказаться под угрозой на фоне политической нестабильности во Франции, сообщает американская газета Реализация минимум двух крупных совместных военных инициатив Франции и Германии может оказаться под угрозой на фоне политической нестабильности во Франции, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на экспертов в области.

Ранее правительство страны сообщило, что президент Эммануэль Макрон вновь назначил экс-министра обороны Себастьяна Лекорню премьером и поручил ему сформировать правительство. Лидер партии "Республиканцы" Брюно Ретайо отказался войти в состав нового кабмина.

Согласно публикации Washington Post, речь идет об инициативе Main Ground Combat System (MGCS) по разработке немецко-французского танка, а также о плане Future Combat Air System (FCAS) по разработке истребителя.

"Я опасаюсь, что оба этих проекта могут быть под угрозой… Не хватает доверия и уверенности в том, что такие серьезные политические решения могут быть приняты во Франции", - заявил газете бывший финансовый советник Макрона Шахин Валле.

Газета пишет, что строить долгосрочные планы в стране, где правительства постоянно меняются, а "перспективы стабильности туманны", "сложно", это касается и крупных оборонных проектов.

Ранее французское правительство во главе с повторно назначенным премьер-министром Себастьяном Лекорню пережило два вотума недоверия, которые были выдвинуты правой и левой оппозицией.