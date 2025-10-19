https://ria.ru/20251019/elektrosnabzhenie-2049242462.html
В Березниках в Пермском крае восстановили электроснабжение после пожара
В Березниках в Пермском крае восстановили электроснабжение после пожара - РИА Новости, 19.10.2025
В Березниках в Пермском крае восстановили электроснабжение после пожара
Электроснабжение домов в городе Березники в Пермском крае, где произошел пожар на электрической подстанции, восстановлено, водонасосные станции выходят на... РИА Новости, 19.10.2025
ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Электроснабжение домов в городе Березники в Пермском крае, где произошел пожар на электрической подстанции, восстановлено, водонасосные станции выходят на рабочий режим, сообщил глава города Алексей Казаченко.
Казаченко в воскресенье объявил о пожаре на городской электрической подстанции Быгель. По его словам, часть пермских Березников осталась без электричества и воды. Краевое ГУ МЧС
уточнило, что возгорание ликвидировано, никто не пострадал.
"По состоянию на 21.15 (19.15 мск) электричество подано в жилые дома и социальные учреждения. Водонасосные станции №17 и №18 выходят на рабочий режим. Движение троллейбусов возобновлено. Телефонная связь и интернет в городе восстановлены", - написал мэр в своем Telegram-канале
.
Казаченко добавил, что причины технологического нарушения устанавливаются.
В "Россети Урал" РИА Новости объяснили, что в воскресенье в 19.09 (17.09 мск) было зафиксировано технологическое нарушение на подстанции в 110 киловольт. Специалисты энергокомпании оперативно ликвидировали последствия технологического нарушения в 20.11 (18.11 мск), отметила компания.
"Причины инцидента выясняются. В настоящее время энергообъекты компании функционируют в штатном режиме", - сказали в "Россети Урал".