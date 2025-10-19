Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае произошел пожар на электроподстанции - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/elektropodstantsija-2049237132.html
В Пермском крае произошел пожар на электроподстанции
В Пермском крае произошел пожар на электроподстанции - РИА Новости, 19.10.2025
В Пермском крае произошел пожар на электроподстанции
Пожар произошел на электрической подстанции Быгель в Пермском крае, часть города Березники осталась без электричества и воды, возгорание ликвидировано, никто не РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T19:03:00+03:00
2025-10-19T19:03:00+03:00
происшествия
березники
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20251017/juzhno-sahalinsk-2049013046.html
березники
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, березники, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Березники, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае произошел пожар на электроподстанции

В Пермском крае потушили пожар на электроподстанции Быгель

© Fotolia / WellphotoПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Пожар произошел на электрической подстанции Быгель в Пермском крае, часть города Березники осталась без электричества и воды, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили глава города Алексей Казаченко и краевое ГУ МЧС.
"Пожар на подстанции Быгель. Часть города без света и воды", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Казаченко уточнил, что выехал на место происшествия.
"Пожар (на подстанции в Березниках - ред.) ликвидирован. Общая площадь, обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет", - объявило ГУ МЧС.
Краевая прокуратура добавила, что надзорное ведомство контролирует ход устранения аварийной ситуации на инженерных сетях в Березниках, соблюдение сроков восстановления подачи коммунальных ресурсов жителям.
Пожар на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Южно-Сахалинске ликвидировали пожар на складе с канцтоварами
17 октября, 23:23
 
ПроисшествияБерезникиПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала