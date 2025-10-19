https://ria.ru/20251019/elektropodstantsija-2049237132.html
В Пермском крае произошел пожар на электроподстанции
Пожар произошел на электрической подстанции Быгель в Пермском крае, часть города Березники осталась без электричества и воды, возгорание ликвидировано, никто не
березники
пермский край
2025
ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Пожар произошел на электрической подстанции Быгель в Пермском крае, часть города Березники осталась без электричества и воды, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили глава города Алексей Казаченко и краевое ГУ МЧС.
"Пожар на подстанции Быгель. Часть города без света и воды", - написал мэр в своем Telegram-канале
.
Казаченко уточнил, что выехал на место происшествия.
"Пожар (на подстанции в Березниках
- ред.) ликвидирован. Общая площадь, обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет", - объявило ГУ МЧС
.
Краевая прокуратура добавила, что надзорное ведомство контролирует ход устранения аварийной ситуации на инженерных сетях в Березниках, соблюдение сроков восстановления подачи коммунальных ресурсов жителям.