В Пермском крае произошел пожар на электроподстанции

ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Пожар произошел на электрической подстанции Быгель в Пермском крае, часть города Березники осталась без электричества и воды, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили глава города Алексей Казаченко и краевое ГУ МЧС.