Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, умершего на Эльбрусе
Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, умершего на Эльбрусе
Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, скончавшегося на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, его передали правоохранительным органам, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T00:27:00+03:00
2025-10-19T00:47:00+03:00
происшествия
коста-рика
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коста-рика
эльбрус
Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, умершего на Эльбрусе
