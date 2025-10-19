Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, умершего на Эльбрусе

Рейтинг@Mail.ru
00:27 19.10.2025 (обновлено: 00:47 19.10.2025)
ПЯТИГОРСК, 19 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, скончавшегося на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, его передали правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в МЧС региона.
"Спасатели МЧС России эвакуировали тело туриста на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
В субботу ГУ МЧС региона сообщило, что гражданин Коста-Рики скончался на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, на поиски выдвинулись спасатели. По информации ведомства, на высоте 5200 метров 49-летнему альпинисту, состоявшему в незарегистрированной группе, внезапно стало плохо, мужчина скоропостижно скончался.
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Сын погибшего при аварии на Эльбрусе мужчины требует компенсацию
7 октября, 15:43
 
