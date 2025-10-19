Рейтинг@Mail.ru
Норвежский эксперт прокомментировал успехи России в зоне СВО - РИА Новости, 19.10.2025
20:37 19.10.2025
Норвежский эксперт прокомментировал успехи России в зоне СВО
Норвежский эксперт прокомментировал успехи России в зоне СВО
в мире, россия, украина, великобритания, гленн дизен, дэвид ричардс, нато
Норвежский эксперт прокомментировал успехи России в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине, это больше невозможно скрывать, признанной реальностью стало то, что вчера называли "российской пропагандой", а "проукраинские" политики и СМИ просто годами лгали общественности ради продолжения войны, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
В субботу бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс признал, что Украина не может победить Россию в конфликте. Он заявил, что Британия находится в состоянии "своего рода гибридной войны" с Россией, однако ведение прямого конфликта с РФ не соответствует "жизненно важным национальным интересам" Соединенного Королевства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп работает над "фондом победы" на Украине, пишут СМИ
16 октября, 08:26
"То, что вчера было "российской пропагандой", теперь стало признанной реальностью. Это больше невозможно скрывать: Россия побеждает, а Запад дает (Владимиру - ред.) Зеленскому ложную надежду, обескровливая Украину. Политики и журналисты, которые притворялись "проукраинскими" и годами лгали о победах и числе жертв, просто продавали общественности войну, чтобы она продолжалась. С первого дня истинное мнение большинства украинцев было искажено. Создавались ложные нарративы, чтобы блокировать дипломатию и переговоры, а также продавать абсурдную идею о том, что оружие является путем к миру. "Друзья Украины" вели опосредованную войну с Россией до последнего украинца", - написал Дизен в соцсети Х, комментируя заявление Ричардса.
Любой человек, признававший то, что Россия побеждает в конфликте, "подрывал военные нарративы" и подвергался критике как "пророссийский" или "антиукраинский", отметил эксперт.
Он добавил, что теперь у НАТО "закончились украинцы, которых можно принести в жертву".
О патриотизме россиян, истерии Запада и успехах в зоне СВО. Заявления Путина на заседании клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае"
2 октября, 23:10
 
