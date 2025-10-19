Норвежский эксперт прокомментировал успехи России в зоне СВО

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине, это больше невозможно скрывать, признанной реальностью стало то, что вчера называли "российской пропагандой", а "проукраинские" политики и СМИ просто годами лгали общественности ради продолжения войны, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.