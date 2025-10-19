© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: 45 новостроек передали под заселение по реновации на западе Москвы

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. На западе Москвы в рамках программы реновации под заселение передали 45 новостроек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Первые письма с предложением равнозначных квартир жители Западного административного округа получили в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. На сегодня количество таких новостроек достигло 45. В них суммарно предусмотрено около 13,8 тысячи квартир общей площадью свыше 720 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что в округе начали переселение или уже переехали в рамках реновации 10 тысяч семей. Всего на западе столицы расселят 548 домов, в новое жилье переедут свыше 37 тысяч семей.

Новостройки, которые передали под заселение по реновации, расположены в девяти районах на западе столицы, добавляется в пресс-релизе.