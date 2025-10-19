Рейтинг@Mail.ru
14:12 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/efimov-2048913859.html
Ефимов: 45 новостроек передали под заселение по реновации на западе Москвы
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. На западе Москвы в рамках программы реновации под заселение передали 45 новостроек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первые письма с предложением равнозначных квартир жители Западного административного округа получили в 2018 году, когда под заселение передали две новостройки на улицах Красных Зорь и Гжатской. На сегодня количество таких новостроек достигло 45. В них суммарно предусмотрено около 13,8 тысячи квартир общей площадью свыше 720 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в округе начали переселение или уже переехали в рамках реновации 10 тысяч семей. Всего на западе столицы расселят 548 домов, в новое жилье переедут свыше 37 тысяч семей.
Новостройки, которые передали под заселение по реновации, расположены в девяти районах на западе столицы, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что заселение по программе реновации начали еще в 14 новостройках города.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
