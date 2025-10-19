https://ria.ru/20251019/dtp-2049250514.html
В Омской области в ДТП пострадал мужчина и погиб ребенок
В Омской области в ДТП пострадал мужчина и погиб ребенок - РИА Новости, 19.10.2025
В Омской области в ДТП пострадал мужчина и погиб ребенок
Ребенок погиб, мужчина пострадал во время аварии на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 19.10.2025
