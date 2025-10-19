Рейтинг@Mail.ru
В Омской области в ДТП пострадал мужчина и погиб ребенок - РИА Новости, 19.10.2025
21:48 19.10.2025
В Омской области в ДТП пострадал мужчина и погиб ребенок
В Омской области в ДТП пострадал мужчина и погиб ребенок
Ребенок погиб, мужчина пострадал во время аварии на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 19.10.2025
происшествия, омская область, большереченский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Омская область, Большереченский район, ГИБДД МВД РФ
В Омской области в ДТП пострадал мужчина и погиб ребенок

В результате ДТП в Омской области погиб 11-летний мальчик

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Ребенок погиб, мужчина пострадал во время аварии на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Несчастный случай произошел в Большереченском районе Омской области. Сотрудникам ГИБДД сообщили о ДТП с пострадавшими. Полицейские выяснили, что 23-летний водитель "ВАЗ-2112" ехал по трассе "Омск - Тара". В районе 191-го километра он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
"В результате ДТП водитель автомобиля с различными травмами доставлен в больницу, его пассажир, 11-летний мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства и причины случившегося выясняются. По факту ДТП организована проверка, ход которой региональная прокуратура взяла на контроль.
На месте ДТП в Шимском округе Новгородской области. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Появились подробности ДТП в Новгородской области
