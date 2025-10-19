https://ria.ru/20251019/dtp-2049235635.html
Появились подробности ДТП в Новгородской области
Появились подробности ДТП в Новгородской области
Три человека погибли, в том числе ребенок, семь машин повреждены в ДТП в Шимском округе Новгородской области, на месте работают правоохранители, сведения о... РИА Новости, 19.10.2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребенок, семь машин повреждены в ДТП в Шимском округе Новгородской области, на месте работают правоохранители, сведения о пострадавших уточняются, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как ранее сообщала Госавтоинспекция региона, ДТП произошло в воскресенье около 16.00 на 43-м километре дороги "Новгород - Псков" (Шимский округ).
Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры региона, предварительно установлено, что водитель автомашины Hyund
ai Sonata, выполняя маневр опережения, столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем K
ia Cerato.
"В результате ДТП водитель автомобиля Kia Cerato и двое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Сведения о пострадавших уточняются. Кроме того, по предварительной информации, в дорожном происшествии пострадали еще пять автомашин", - написано в Telegram-канале
надзорного ведомства.
Прокуратура региона организовала проверку. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор Шимского района Григорий Бойцов.