Появились подробности ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 19.10.2025
18:34 19.10.2025
Появились подробности ДТП в Новгородской области
Появились подробности ДТП в Новгородской области
происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
Появились подробности ДТП в Новгородской области

В Новгородской области в ДТП погибли три человека, семь машин повреждены

© Фото : Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской областиНа месте ДТП в Шимском округе Новгородской области. 19 октября 2025
На месте ДТП в Шимском округе Новгородской области. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области
На месте ДТП в Шимском округе Новгородской области. 19 октября 2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребенок, семь машин повреждены в ДТП в Шимском округе Новгородской области, на месте работают правоохранители, сведения о пострадавших уточняются, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как ранее сообщала Госавтоинспекция региона, ДТП произошло в воскресенье около 16.00 на 43-м километре дороги "Новгород - Псков" (Шимский округ).
Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры региона, предварительно установлено, что водитель автомашины Hyundai Sonata, выполняя маневр опережения, столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем Kia Cerato.
"В результате ДТП водитель автомобиля Kia Cerato и двое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Сведения о пострадавших уточняются. Кроме того, по предварительной информации, в дорожном происшествии пострадали еще пять автомашин", - написано в Telegram-канале надзорного ведомства.
Прокуратура региона организовала проверку. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор Шимского района Григорий Бойцов.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Подмосковье завели дело после массового ДТП на трассе М-2 "Крым"
