Появились подробности ДТП в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребенок, семь машин повреждены в ДТП в Шимском округе Новгородской области, на месте работают правоохранители, сведения о пострадавших уточняются, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.