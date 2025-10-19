Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области три человека погибли в ДТП
18:10 19.10.2025
В Новгородской области три человека погибли в ДТП
В Новгородской области три человека погибли в ДТП
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Шимском округе Новгородской области, сообщило управление ГИБДД по региону.
происшествия, новгородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ
В Новгородской области три человека погибли в ДТП

В Новгородской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

© Фото : Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской областиНа месте ДТП в Шимском округе Новгородской области. 19 октября 2025
© Фото : Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области
На месте ДТП в Шимском округе Новгородской области. 19 октября 2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 окт — РИА Новости. Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Шимском округе Новгородской области, сообщило управление ГИБДД по региону.
Как уточняется, авария произошла в воскресенье около 16:00 на 43-м километре дороги Новгород — Псков (Шимский округ).
"В результате погибли три человека, в том числе несовершеннолетний. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов выехал на место происшествия.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Подмосковье завели дело после массового ДТП на трассе М-2 "Крым"
Происшествия
 
 
