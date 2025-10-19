https://ria.ru/20251019/dtp-2049233027.html
В Новгородской области три человека погибли в ДТП
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Шимском округе Новгородской области, сообщило управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 19.10.2025
