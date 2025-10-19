Житель Башкирии врезался в жилой дом на иномарке

"В результате дорожной аварии 32-летняя пассажирка иномарки получила ушибы. При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что в парах выдыхаемого воздуха водителя обнаружен этанол 0,633", - сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало фотографии с места происшествия. По кадрам видно, что иномарка сломала стену дома и частично оказалась внутри. Были ли в момент аварии люди внутри дома, не сообщается.