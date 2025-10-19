Житель Башкирии врезался в жилой дом на иномарке

УФА, 19 окт - РИА Новости. Житель Башкирии в состоянии алкогольного опьянения на иномарке въехал в жилой дом, пострадала его пассажирка, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, в субботу 30-летний водитель машины Mercedes-Benz в городе Октябрьский не справился с управлением и врезался в дом.
"В результате дорожной аварии 32-летняя пассажирка иномарки получила ушибы. При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что в парах выдыхаемого воздуха водителя обнаружен этанол 0,633", - сообщает Госавтоинспекция Башкирии.
Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало фотографии с места происшествия. По кадрам видно, что иномарка сломала стену дома и частично оказалась внутри. Были ли в момент аварии люди внутри дома, не сообщается.
