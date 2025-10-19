Рейтинг@Mail.ru
Житель Башкирии врезался в жилой дом на иномарке - РИА Новости, 19.10.2025
09:49 19.10.2025 (обновлено: 09:53 19.10.2025)
Житель Башкирии врезался в жилой дом на иномарке
Житель Башкирии врезался в жилой дом на иномарке - РИА Новости, 19.10.2025
Житель Башкирии врезался в жилой дом на иномарке
Житель Башкирии в состоянии алкогольного опьянения на иномарке въехал в жилой дом, пострадала его пассажирка, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 19.10.2025
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, октябрьский, mercedes
Происшествия, Октябрьский, Mercedes
Житель Башкирии врезался в жилой дом на иномарке

Пьяный житель Башкирии на иномарке въехал в жилой дом, пострадала его пассажирка

© Фото : Госавтоинспекция БашкортостанаМесто ДТП в поселке Октябрьский, Республика Башкортостан
Место ДТП в поселке Октябрьский, Республика Башкортостан - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана
Место ДТП в поселке Октябрьский, Республика Башкортостан
УФА, 19 окт - РИА Новости. Житель Башкирии в состоянии алкогольного опьянения на иномарке въехал в жилой дом, пострадала его пассажирка, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, в субботу 30-летний водитель машины Mercedes-Benz в городе Октябрьский не справился с управлением и врезался в дом.
"В результате дорожной аварии 32-летняя пассажирка иномарки получила ушибы. При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что в парах выдыхаемого воздуха водителя обнаружен этанол 0,633", - сообщает Госавтоинспекция Башкирии.
Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало фотографии с места происшествия. По кадрам видно, что иномарка сломала стену дома и частично оказалась внутри. Были ли в момент аварии люди внутри дома, не сообщается.
ПроисшествияОктябрьскийMercedes
 
 
