Над Белгородской областью сбили семь украинских дронов

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские силы ПВО с 14:00 мск до 17:00 мск сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.

