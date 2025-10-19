В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским потребовал от Украины отдать Донбасс России, пишет The Washington Post.
"Уиткофф во время встречи в пятницу оказывал давление на украинскую делегацию по поводу передачи Донбасса, отметив, что регион в основном русскоязычный..." — говорится в публикации.
Кроме того, в статье отмечается, что украинцы надеялись уйти с пятничной встречи с ракетами большой дальности Tomahawk, но ушли ни с чем.
На этой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Другие западные СМИ также отметили, что Зеленский не добился своих целей, среди которых было получение дальнобойного оружия.
