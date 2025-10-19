Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 19.10.2025 (обновлено: 11:32 19.10.2025)
В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом
В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом - РИА Новости, 19.10.2025
В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским потребовал от Украины отдать Донбасс России, пишет The Washington... РИА Новости, 19.10.2025
В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом

WP: Уиткофф на встрече Трампа и Зеленского требовал от Украины уступить Донбасс

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским потребовал от Украины отдать Донбасс России, пишет The Washington Post.

"Уиткофф во время встречи в пятницу оказывал давление на украинскую делегацию по поводу передачи Донбасса, отметив, что регион в основном русскоязычный..." — говорится в публикации.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СМИ раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа
Вчера, 09:28
Кроме того, в статье отмечается, что украинцы надеялись уйти с пятничной встречи с ракетами большой дальности Tomahawk, но ушли ни с чем.

На этой неделе Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Другие западные СМИ также отметили, что Зеленский не добился своих целей, среди которых было получение дальнобойного оружия.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Заявление Стубба о России вызвало изумление в Финляндии
Вчера, 09:11
 
