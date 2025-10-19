В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом

WP: Уиткофф на встрече Трампа и Зеленского требовал от Украины уступить Донбасс

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме