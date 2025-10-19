Рейтинг@Mail.ru
"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/dolg-2048948246.html
"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент
"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент - РИА Новости, 19.10.2025
"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент
Проблем на Украине все больше: госдолг скоро превысит ВВП, дефицит финансирования растет, а новые пакеты помощи выделяют неохотно. Западные партнеры открыто... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T08:00:00+03:00
2025-10-19T08:00:00+03:00
украина
сша
мвф
кредиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036256940_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_cd82f8c3bd1ca8c6d349f5d2f49c5d99.jpg
https://ria.ru/20251015/dolg-2048200458.html
https://ria.ru/20251017/niderlandy-2048692175.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036256940_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_0349fb1bdc6d94d351b7bfe3304ad740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, мвф, кредиты
Украина, США, МВФ, Кредиты

"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент

© AP Photo / Alex BrandonМарк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Проблем на Украине все больше: госдолг скоро превысит ВВП, дефицит финансирования растет, а новые пакеты помощи выделяют неохотно. Западные партнеры открыто рекомендуют искать собственные ресурсы. Как Киев будет выходить из ситуации — в материале РИА Новости.

Долговая яма

Украинский долг подскочит почти на 20% в 2025-м, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ). В 2024-м он достиг 89,7% ВВП, к концу текущего года, согласно расчетами, увеличится до 108,6% ВВП, а затем продолжит расти — до 110,4% ВВП в 2026-м.
Тем не менее далее МВФ ожидает постепенного снижения: согласно прогнозу, в 2030-м госдолг опустится до отметки 94,1% ВВП. При этом откуда брать деньги — неясно. Сам Киев гасить задолженность не собирается, заявлял ранее глава Минфина страны Сергей Марченко.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
"Стоит отметить, что до войны уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма значительная. Но нужно отметить, что большая часть этого долга была заимствована во время войны на льготных условиях у наших партнеров. То есть идет речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать", — говорил Марченко журналистам, отвечая на вопрос, способна ли Украина обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов.
Доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев уверен, что Киев не будет платить в любом случае. "Говорить о возврате вложенных в Украину средств, пусть даже и в долгосрочной перспективе, — бессмысленно, — считает эксперт. — Огромные потери как в производственных возможностях, так и в живой рабочей силе не позволяют стране заработать в краткосрочной перспективе, а на длинном горизонте планирования встает вопрос о сохранении государственности как таковой, так что неясно кому выставлять счет".
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Контактной группы по Украине в рамках саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Перехитрили сами себя. Главный план ЕС провалился
15 октября, 08:00

Чем дальше, тем больше

Однако на этом проблемы не заканчиваются: государство испытывает рекордный дефицит бюджета и продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд. Так, в 2024-м дефицит был 43,9 миллиарда долларов, а в 2025-м, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), достигнет $46,83 миллиарда — 22,1% ВВП.
Между тем на Западе вокруг выделения новых пакетов идут дискуссии. Владимир Зеленский неоднократно жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и на медленное поступление помощи. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей признал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться, и отметил, что властям необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Такие рекомендации носят стратегический характер и предполагают постконфликтное восстановление, считает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. "В текущих условиях полный переход к самофинансированию невозможен. Украина находится в состоянии управляемой долговой устойчивости, но только при условии сохранения внешней поддержки", — поясняет аналитик.
© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области

В тупике

На фоне затяжного военного конфликта и растущей усталости западных доноров Украина действительно скатывается в сложную ситуацию, отмечает Ради. Бюджетный дефицит сохраняется на уровне 20-25% ВВП, а на частные инвестиции рассчитывать не приходится: доступ к этому рынку остается закрытым с 2022-го, когда объявили мораторий на выплаты по суверенному еврооблигационному долгу.
"Внутренние ресурсы Украины ограниченны. Налоговые поступления, несмотря на усилия по борьбе с теневой экономикой, не компенсируют потери от разрушенной инфраструктуры и сокращенного промышленного производства. Потенциал для роста есть в аграрном и IT-секторах, а также за счет цифровизации госуправления, но эти источники не способны в краткосрочной перспективе заместить внешнее финансирование", — подчеркивает эксперт.
Рабочий на заводе VDL - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Лишились рассудка". Европа со страху пошла в наступление
17 октября, 08:00
Потому остается надеяться только на внешнюю поддержку. Основные объемы помощи поступают в рамках программы МВФ на $15,6 миллиарда, а также через механизмы макрофинансовой помощи Евросоюза и прямые транши от США, однако процесс согласования новых пакетов становится все более затяжным и политизированным.
Технически Украина уже вошла в зону дефолта, указывает экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. "При этом нужно понимать, что Запад будет оказывать политическую, финансовую и информационную поддержку Киеву до последнего. В части финансов речь идет исключительно о кредитах, а не грантах и субсидиях, но закрыть финансовую дыру потерявшая почти половину населения Украина не в состоянии даже за тридцать лет", — добавляет он.
Однако до банкротства вряд ли дойдет: Запад будет скупать оставшиеся более-менее ликвидные активы, включая земельные ресурсы и полезные ископаемые. Скорее всего, считают эксперты, долги в итоге просто спишут.
© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
 
УкраинаСШАМВФКредиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала