"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент

© AP Photo / Alex Brandon Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Проблем на Украине все больше: госдолг скоро превысит ВВП, дефицит финансирования растет, а новые пакеты помощи выделяют неохотно. Западные партнеры открыто рекомендуют искать собственные ресурсы. Как Киев будет выходить из ситуации — в материале РИА Новости.

Долговая яма

Украинский долг подскочит почти на 20% в 2025-м, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ). В 2024-м он достиг 89,7% ВВП, к концу текущего года, согласно расчетами, увеличится до 108,6% ВВП, а затем продолжит расти — до 110,4% ВВП в 2026-м.

Тем не менее далее МВФ ожидает постепенного снижения: согласно прогнозу, в 2030-м госдолг опустится до отметки 94,1% ВВП. При этом откуда брать деньги — неясно. Сам Киев гасить задолженность не собирается, заявлял ранее глава Минфина страны Сергей Марченко.

"Стоит отметить, что до войны уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма значительная. Но нужно отметить, что большая часть этого долга была заимствована во время войны на льготных условиях у наших партнеров. То есть идет речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать", — говорил Марченко журналистам, отвечая на вопрос, способна ли Украина обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов.

Доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев уверен, что Киев не будет платить в любом случае. "Говорить о возврате вложенных в Украину средств, пусть даже и в долгосрочной перспективе, — бессмысленно, — считает эксперт. — Огромные потери как в производственных возможностях, так и в живой рабочей силе не позволяют стране заработать в краткосрочной перспективе, а на длинном горизонте планирования встает вопрос о сохранении государственности как таковой, так что неясно кому выставлять счет".

Чем дальше, тем больше

Однако на этом проблемы не заканчиваются: государство испытывает рекордный дефицит бюджета и продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд. Так, в 2024-м дефицит был 43,9 миллиарда долларов, а в 2025-м, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), достигнет $46,83 миллиарда — 22,1% ВВП.

Между тем на Западе вокруг выделения новых пакетов идут дискуссии. Владимир Зеленский неоднократно жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и на медленное поступление помощи. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей признал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться, и отметил, что властям необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

Такие рекомендации носят стратегический характер и предполагают постконфликтное восстановление, считает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. "В текущих условиях полный переход к самофинансированию невозможен. Украина находится в состоянии управляемой долговой устойчивости, но только при условии сохранения внешней поддержки", — поясняет аналитик.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области © AP Photo / Efrem Lukatsky Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области

В тупике

На фоне затяжного военного конфликта и растущей усталости западных доноров Украина действительно скатывается в сложную ситуацию, отмечает Ради. Бюджетный дефицит сохраняется на уровне 20-25% ВВП, а на частные инвестиции рассчитывать не приходится: доступ к этому рынку остается закрытым с 2022-го, когда объявили мораторий на выплаты по суверенному еврооблигационному долгу.

"Внутренние ресурсы Украины ограниченны. Налоговые поступления, несмотря на усилия по борьбе с теневой экономикой, не компенсируют потери от разрушенной инфраструктуры и сокращенного промышленного производства. Потенциал для роста есть в аграрном и IT-секторах, а также за счет цифровизации госуправления, но эти источники не способны в краткосрочной перспективе заместить внешнее финансирование", — подчеркивает эксперт.

Потому остается надеяться только на внешнюю поддержку. Основные объемы помощи поступают в рамках программы МВФ на $15,6 миллиарда, а также через механизмы макрофинансовой помощи Евросоюза и прямые транши от США, однако процесс согласования новых пакетов становится все более затяжным и политизированным.

Технически Украина уже вошла в зону дефолта, указывает экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. "При этом нужно понимать, что Запад будет оказывать политическую, финансовую и информационную поддержку Киеву до последнего. В части финансов речь идет исключительно о кредитах, а не грантах и субсидиях, но закрыть финансовую дыру потерявшая почти половину населения Украина не в состоянии даже за тридцать лет", — добавляет он.

Однако до банкротства вряд ли дойдет: Запад будет скупать оставшиеся более-менее ликвидные активы, включая земельные ресурсы и полезные ископаемые. Скорее всего, считают эксперты, долги в итоге просто спишут.