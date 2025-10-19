Рейтинг@Mail.ru
Врачи "Ахмата" спасли жизнь тяжелораненому бойцу в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 19.10.2025 (обновлено: 16:34 19.10.2025)
Врачи "Ахмата" спасли жизнь тяжелораненому бойцу в ДНР
Врачи "Ахмата" спасли жизнь тяжелораненому бойцу в ДНР - РИА Новости, 19.10.2025
Врачи "Ахмата" спасли жизнь тяжелораненому бойцу в ДНР
Врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли в ДНР жизнь тяжелораненому бойцу с ранением аорты и плечевой артерии, сообщил РИА РИА Новости, 19.10.2025
Военный врач о спасении бойца с ранением аорты
Врачи медслужбы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии спасли в ДНР жизнь тяжелораненому бойцу с ранением аорты и плечевой артерии. Об этом рассказал РИА Новости врач-анестезиолог с позывным "Кетанов".
Врачи "Ахмата" спасли жизнь тяжелораненому бойцу в ДНР

Врачи "Ахмата" в ДНР спасли жизнь бойцу с ранением аорты

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли в ДНР жизнь тяжелораненому бойцу с ранением аорты и плечевой артерии, сообщил РИА Новости врач-анестезиолог с позывным "Кетанов".
"Боец был доставлен к нам спустя несколько часов после ранения в стабильном состоянии. Это как раз характеризует наших пациентов как героев: он был тяжёлый, но находился в сознании, давление удерживал самостоятельно. Когда провели диагностику и положили на стол, выяснилось — ранение аорты, самого крупного сосуда организма. Мы выполнили торакотомию и ушивание аорты", — рассказал "Кетанов".
Он отметил, что у пострадавшего также было ранение плечевой артерии, что делало ситуацию особенно тяжелой. По его словам, чудом можно считать уже то, что боец добрался до медиков живым.
"Сейчас пациент уже выписан из больницы и проходит реабилитацию. Ему выполнено ушивание нисходящего отдела грудной аорты, впереди возможна дополнительная операция или протезирование. Главное, что он жив и сможет вернуться к нормальной жизни", — добавил врач.
Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях
6 октября, 15:37
6 октября, 15:37
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
