Врачи "Ахмата" спасли жизнь тяжелораненому бойцу в ДНР

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли в ДНР жизнь тяжелораненому бойцу с ранением аорты и плечевой артерии, сообщил РИА Новости врач-анестезиолог с позывным "Кетанов".

"Боец был доставлен к нам спустя несколько часов после ранения в стабильном состоянии. Это как раз характеризует наших пациентов как героев: он был тяжёлый, но находился в сознании, давление удерживал самостоятельно. Когда провели диагностику и положили на стол, выяснилось — ранение аорты, самого крупного сосуда организма. Мы выполнили торакотомию и ушивание аорты", — рассказал "Кетанов".

Он отметил, что у пострадавшего также было ранение плечевой артерии, что делало ситуацию особенно тяжелой. По его словам, чудом можно считать уже то, что боец добрался до медиков живым.