МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ложные нарративы, выдающие себя за "проукраинские", затягивают конфликт, поскольку предлагают нереалистичные решения, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В воскресенье профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что невозможно больше скрывать тот факт, что Россия побеждает в украинском конфликте. По его словам, то, что вчера было "российской пропагандой", теперь стало признанной реальностью, а так называемые проукраинские политики и СМИ годами лгали общественности ради продолжения войны.
В субботу бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс признал, что Украина не может победить Россию в конфликте. Он заявил, что Британия находится в состоянии "своего рода гибридной войны" с Россией, однако ведение прямого конфликта с РФ не соответствует "жизненно важным национальным интересам" Соединенного Королевства.