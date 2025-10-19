Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал слова норвежского профессора о России - РИА Новости, 19.10.2025
21:28 19.10.2025
Глава РФПИ прокомментировал слова норвежского профессора о России
Глава РФПИ прокомментировал слова норвежского профессора о России
Глава РФПИ прокомментировал слова норвежского профессора о России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ложные нарративы, выдающие себя за "проукраинские", затягивают конфликт, поскольку предлагают нереалистичные решения, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В воскресенье профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что невозможно больше скрывать тот факт, что Россия побеждает в украинском конфликте. По его словам, то, что вчера было "российской пропагандой", теперь стало признанной реальностью, а так называемые проукраинские политики и СМИ годами лгали общественности ради продолжения войны.
"Верно. Ложные нарративы выдают себя за проукраинские, но затягивают конфликт, предлагая нереалистичные решения", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя высказывание Дизена.
В субботу бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс признал, что Украина не может победить Россию в конфликте. Он заявил, что Британия находится в состоянии "своего рода гибридной войны" с Россией, однако ведение прямого конфликта с РФ не соответствует "жизненно важным национальным интересам" Соединенного Королевства.
