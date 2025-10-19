Рейтинг@Mail.ru
16:43 19.10.2025 (обновлено: 16:47 19.10.2025)
Глава РФПИ объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США
Глава РФПИ объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США
Глава РФПИ объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США

Дмитриев объявил конкурс сгенерированных ИИ роликов о тоннеле между РФ и США

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил конкурс видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), на тему возведения тоннеля между Россией и США.
"ИИ-видео конкурс про тоннель Путина-Трампа. Создайте ваше лучшее видео, сгенерированное ИИ, о тоннеле между Россией и Аляской, используйте хэштег "putintrumptunnel" и опубликуйте видео", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Дмитриев рассказал о работе над ТЭО тоннеля между Россией и США
18 октября, 10:50
Согласно публикации, победители конкурса получат четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску, или первую поездку по тоннелю.
Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Идея тоннеля между Россией и США стала вирусной, заявил Дмитриев
Вчера, 11:22
 
