Глава РФПИ объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил конкурс видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), на тему возведения тоннеля между Россией и США.