Глава РФПИ объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил конкурс видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), на тему возведения тоннеля между Россией и США.
Дмитриев рассказал о работе над ТЭО тоннеля между Россией и США
18 октября, 10:50
Согласно публикации, победители конкурса получат четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску, или первую поездку по тоннелю.
Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.