Идея тоннеля между Россией и США стала вирусной, заявил Дмитриев

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Идея возведения тоннеля между Россией и США завирусилась, ее осветили крупные СМИ, обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
"Тоннель Путина-Трампа, соединяющий Россию и Аляску, Евразию и Америку, только что стал вирусным, собрал около двух миллионов просмотров. (Президент США Дональд - ред.) Трамп назвал его "интересным". (Владимир - ред.) Зеленский возненавидел его (тоннель – ред.). Крупные СМИ осветили это", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Ранее РИА Новости на основе открытых данных подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.