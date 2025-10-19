Идея тоннеля между Россией и США стала вирусной, заявил Дмитриев

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Идея возведения тоннеля между Россией и США завирусилась, ее осветили крупные СМИ, обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.