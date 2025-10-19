Рейтинг@Mail.ru
Идея тоннеля между Россией и США стала вирусной, заявил Дмитриев - РИА Новости, 19.10.2025
11:22 19.10.2025
Идея тоннеля между Россией и США стала вирусной, заявил Дмитриев
Идея тоннеля между Россией и США стала вирусной, заявил Дмитриев - РИА Новости, 19.10.2025
Идея тоннеля между Россией и США стала вирусной, заявил Дмитриев
Идея возведения тоннеля между Россией и США завирусилась, ее осветили крупные СМИ, обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 19.10.2025
Новости
Идея тоннеля между Россией и США стала вирусной, заявил Дмитриев

Дмитриев: идея тоннеля между РФ и США стала вирусной, её осветили крупные СМИ

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Идея возведения тоннеля между Россией и США завирусилась, ее осветили крупные СМИ, обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп посмеялся над ответом Зеленского про тоннель между Россией и Аляской
17 октября, 22:16
"Тоннель Путина-Трампа, соединяющий Россию и Аляску, Евразию и Америку, только что стал вирусным, собрал около двух миллионов просмотров. (Президент США Дональд - ред.) Трамп назвал его "интересным". (Владимир - ред.) Зеленский возненавидел его (тоннель – ред.). Крупные СМИ осветили это", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Ранее РИА Новости на основе открытых данных подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом
Вчера, 10:53
 
