Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня
01:44 19.10.2025 (обновлено: 01:54 19.10.2025)
Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня
Пакистан и Афганистан в ходе раунда переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня, сообщило министерство иностранных дел Катара в соцсети Х. РИА Новости, 19.10.2025
в мире
пакистан
афганистан
доха
катар
в мире, пакистан, афганистан, доха, катар
В мире, Пакистан, Афганистан, Доха, Катар
© AP Photo / Saifullah ZahirДым над склоном холма после ночных столкновений между афганскими и пакистанскими силами вдоль границы в районе провинции Хост, Афганистан
Дым над склоном холма после ночных столкновений между афганскими и пакистанскими силами вдоль границы в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Saifullah Zahir
Дым над склоном холма после ночных столкновений между афганскими и пакистанскими силами вдоль границы в районе провинции Хост, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пакистан и Афганистан в ходе раунда переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня, сообщило министерство иностранных дел Катара в соцсети Х.
"В ходе переговоров две стороны договорились о немедленном прекращении огня", - говорится в заявлении МИД Катара.
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Афганистан заявил, что завершил "операцию возмездия" против Пакистана
11 октября, 23:28
Отмечается, что две страны также договорились создать механизмы для консолидации устойчивого мира между двумя странами.
Было решено провести дополнительные встречи в ближайшие дни для обеспечения устойчивого характера прекращения огня и проверки его выполнения.
Новостной портал Tolo news 9 октября сообщил, что БПЛА атаковал внедорожник Land Cruiser на перекрестке Абдул Хак в Кабуле, в результате чего, предположительно, был убит лидер пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд. Пакистанская интернет-газета Pakistan Observer 10 октября написала, что его, вероятно, ликвидировали в результате точечного авиаудара в центре Кабула. В ночь на 10 октября истребители ВВС Пакистана нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана. По данным Tolo news, 11 октября на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Афганистаном границы с Пакистаном - начались тяжелые бои. В тот же день министерство обороны Афганистана объявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.
Tolo News во вторник констатировал, что столкновение вновь произошло между вооруженными силами Афганистана и Пакистана в уезде Шорабак южной афганской провинции Кандагар. В среду портал подчеркнул, что тяжелые бои между военными Афганистана и Пакистана возобновились вдоль линии Дюранда. В тот же день МИД Пакистана рассказал о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов.
Афганские СМИ в четверг отметили, что лидер пакистанских талибов оказался жив и выступил с видеообращением. В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на три источника в пакистанских органах безопасности и один источник среди афганских талибов передало, что Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня до завершения запланированных переговоров в Дохе.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Конфликт Пакистана и Афганистана не перерастет в войну, считает эксперт
16 октября, 19:05
 
