Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пакистан и Афганистан в ходе раунда переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня, сообщило министерство иностранных дел Катара в соцсети Х.
"В ходе переговоров две стороны договорились о немедленном прекращении огня", - говорится в заявлении МИД Катара.
Отмечается, что две страны также договорились создать механизмы для консолидации устойчивого мира между двумя странами.
Было решено провести дополнительные встречи в ближайшие дни для обеспечения устойчивого характера прекращения огня и проверки его выполнения.
Новостной портал Tolo news 9 октября сообщил, что БПЛА атаковал внедорожник Land Cruiser на перекрестке Абдул Хак в Кабуле, в результате чего, предположительно, был убит лидер пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд. Пакистанская интернет-газета Pakistan Observer 10 октября написала, что его, вероятно, ликвидировали в результате точечного авиаудара в центре Кабула. В ночь на 10 октября истребители ВВС Пакистана нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана. По данным Tolo news, 11 октября на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Афганистаном границы с Пакистаном - начались тяжелые бои. В тот же день министерство обороны Афганистана объявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.
Tolo News во вторник констатировал, что столкновение вновь произошло между вооруженными силами Афганистана и Пакистана в уезде Шорабак южной афганской провинции Кандагар. В среду портал подчеркнул, что тяжелые бои между военными Афганистана и Пакистана возобновились вдоль линии Дюранда. В тот же день МИД Пакистана рассказал о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов.
Афганские СМИ в четверг отметили, что лидер пакистанских талибов оказался жив и выступил с видеообращением. В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на три источника в пакистанских органах безопасности и один источник среди афганских талибов передало, что Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня до завершения запланированных переговоров в Дохе.