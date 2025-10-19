В отношении первого замглавы Нефтеюганска возбудили уголовное дело

Речь идет о Павле Гусенкове, согласно сайту мэрии, именно он занимает должность первого заместителя главы города, координирует и контролирует деятельность департамента по делам администрации, а также нескольких отделов. Ранее он работал в силовых ведомствах, прокуратуре региона, занимался бизнесом. По данным СМИ, на должность замглавы он был назначен в 2022 году по решению Эльвиры Бугай, занимавшей на тот момент пост мэра.