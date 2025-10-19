Рейтинг@Mail.ru
15:57 19.10.2025 (обновлено: 15:58 19.10.2025)
В отношении первого замглавы Нефтеюганска возбудили уголовное дело
происшествия, нефтеюганск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Нефтеюганск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении первого замглавы города Нефтеюганска ХМАО, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурант в 2023 году поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, учредителем которой является город Нефтеюганск. Расследование продолжается, оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники ФСБ, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
Речь идет о Павле Гусенкове, согласно сайту мэрии, именно он занимает должность первого заместителя главы города, координирует и контролирует деятельность департамента по делам администрации, а также нескольких отделов. Ранее он работал в силовых ведомствах, прокуратуре региона, занимался бизнесом. По данным СМИ, на должность замглавы он был назначен в 2022 году по решению Эльвиры Бугай, занимавшей на тот момент пост мэра.
