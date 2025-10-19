https://ria.ru/20251019/delo-2049217680.html
В отношении первого замглавы Нефтеюганска возбудили уголовное дело
В отношении первого замглавы Нефтеюганска возбудили уголовное дело - РИА Новости, 19.10.2025
В отношении первого замглавы Нефтеюганска возбудили уголовное дело
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении первого замглавы города Нефтеюганска ХМАО, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T15:57:00+03:00
2025-10-19T15:57:00+03:00
2025-10-19T15:58:00+03:00
происшествия
нефтеюганск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251014/khodorkovskiy-2048123705.html
нефтеюганск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтеюганск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Нефтеюганск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В отношении первого замглавы Нефтеюганска возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело в отношении первого замглавы Нефтеюганска
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении первого замглавы города Нефтеюганска ХМАО, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурант в 2023 году поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, учредителем которой является город Нефтеюганск
. Расследование продолжается, оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники ФСБ
, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
Речь идет о Павле Гусенкове, согласно сайту мэрии, именно он занимает должность первого заместителя главы города, координирует и контролирует деятельность департамента по делам администрации, а также нескольких отделов. Ранее он работал в силовых ведомствах, прокуратуре региона, занимался бизнесом. По данным СМИ, на должность замглавы он был назначен в 2022 году по решению Эльвиры Бугай, занимавшей на тот момент пост мэра.