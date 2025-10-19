Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье завели дело после массового ДТП на трассе М-2 "Крым"
15:27 19.10.2025
В Подмосковье завели дело после массового ДТП на трассе М-2 "Крым"
московская область (подмосковье), серпухов, россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Серпухов, Россия, Происшествия
В Подмосковье завели дело после массового ДТП на трассе М-2 "Крым"

В Подмосковье завели уголовное дело после массового ДТП на трассе М-2 "Крым"

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием шести автомобилей на трассе М-2 "Крым" в подмосковном городском округе Серпухов, где погибли два человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
В субботу ГУ МВД Подмосковья объявило, что около 16.00 на 99-м километре трассы М-2 "Крым" столкнулись четыре грузовых и два легковых автомобиля. Прокуратура Московской области отметила, что водитель бензовоза погиб, пострадавших шестилетнюю девочку и девятилетнего мальчика госпитализировали. Позднее в ведомстве уточнили, что погибли два человека - водители грузового и легкового автомобилей.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ход и результаты его расследования взяла под контроль Серпуховская городская прокуратура", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Карелии. 17 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Карелии восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком
17 октября, 17:54
 
Московская область (Подмосковье)СерпуховРоссияПроисшествия
 
 
