В Подмосковье завели дело после массового ДТП на трассе М-2 "Крым"

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием шести автомобилей на трассе М-2 "Крым" в подмосковном городском округе Серпухов, где погибли два человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.