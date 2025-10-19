Власти Бурятии опровергли данные об отравлении в детском лагере

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Власти Бурятии опровергли информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что в детском оздоровительном лагере "Байкальский бор" якобы произошло массовое отравление.
"Министерство образования и науки Республики Бурятия официально заявляет, что информация о массовом отравлении и вспышке острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор", распространяемая в некоторых СМИ и соцсетях, не соответствует действительности. Ни одного подтвержденного случая заболевания инфекционного характера в лагере не зафиксировано", - сообщает правительство республики.
Власти призвали родителей детей, отдыхающих там, и жителей республики доверять только официальной информации и держать связь с администрацией лагеря.
Ранее власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. Представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия сообщал РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.