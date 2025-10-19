МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дачная амнистия в России продлится до 1 марта 2031 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").

"Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать до 1 марта 2031 года", - сказал Чаплин

Он отметил, что это продление позволяет решить давнюю проблему многих граждан, чьи права на деревенские дома и земельные участки зачастую не оформлены вовсе либо же в собственности находится только дом, но не участок.

"Четкие межевые планы и границы таких участков часто не формировались. Дома на них строились на основании разрешений на строительство, подключались к коммуникациям, но право собственности также зачастую не оформлялось", - пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что закон расширил действие изначально принятых норм.

"Раньше под дачную амнистию подпадали садовые дома и хозяйственные постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства. На землях для ИЖС или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов требовалось разрешение. Последние поправки позволили в упрощенном порядке оформлять право собственности на дом и на землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта", - добавил Чаплин.

По его словам, упрощенным механизмом оформления земельного участка и расположенного на нем жилого дома теперь смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев.

"Для этого наследник, помимо основных документов, должен представить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома. Закон признает право собственности за наследниками на участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования, независимо от вида разрешенного использования земли", - рассказал депутат.

Он сообщил, что для регистрации права собственности на дачные дома в упрощенном порядке необходимо представить в местные регистрационные органы документы на земельный участок и техплан объекта, подготовленный кадастровым инженером.